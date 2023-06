Muy humano y muy espiritual. Es el retrato que ayer dibujaron sobre el papa Bergoglio su sobrino, José Luis Narvaja, y la vaticanista de COPE, Eva Fernández. La tercera temporada de 'Diálogos en la Catedral', primera edicióncelebrada después del octavo centenario permitió a los numerosos burgaleses que coparon la capilla de los Condestables conocer en cercanía al "Papa de la ternura" en un acto impulsado por la fundación Caja de Burgos y el cabildo y retransmitido por COPE Burgos.





Álvaro Tajadura

"El tío era muy divertido", recodó su sobrino, también jesuita, después de haber señalado algunos de los rasgos de su personalidad. "Es cariñoso como el tío materno", indicó parafraseando a García Márquez. Para él, la reforma impulsada por el papa Francisco en la Iglesia no consiste en revolucionar esquemas u organigramas, sino "poner a Cristo en el centro". Un trabajo que requiere "empezar siempre procesos y fortaleza" y, sobre todo, "tiempo, que es superior al espacio". Una reforma que se lleva a cabo en sinodalidad, que no es, como explicó, "democratizar la Iglesia", sino "dialogar y aprender a dialogar, dejarse secundar por la palabra del otro".

Raúl González

El deseo de fraternidad y caminar juntos que impulsa Francisco pretende "reconocer que todos somos Iglesia, que todos tenemos responsabilidad en la Iglesia y que se nos invita a participar para que nuestra palabra fecunde la Iglesia", subrayó.

Gobernar la Iglesia, salud y renuncia

En el diálogo, el sobrino y la periodista profundizaron en algunos aspectos de la vida del pontífice, como sus gestos de ternura y misericordia, su estado de salud o su posible renuncia al papado. Narvaja subrayó que el Santo Padre "no necesita la rodilla para gobernar la Iglesia". Indicó que lo ve "bien de salud", con una memoria "asombrosa" y que "no está tan gordo como parece en la televisión", aunque le guste el helado y siempre lo incluya en el menú cuando tiene invitados. En este sentido, tanto él como la vaticanista subrayan que no ven a Francisco siguiendo la estela de su predecesor. El sobrino vaticina que el papa "no renunciará", sino que "morirá antes de forma repentina" y que evita cualquier tipo de intervención que requiera una anestesia que pueda mermar su capacidad cognitiva. Por su parte, Fernandez recodó que Bergoglio ha dicho recientemente que "el papado es ‘ad vitam‘", y que al no abandonar la silla de Pedro "dará libertad a sus sucesores al no fijar como praxis la tradición de renunciar al papado".

También indicaron que el papa capea con críticas internas hacia su gestión: "El final de todos los pontificados ha sido siempre duro", recordó la vaticanista, "y este también lo será". Pero Francisco, al que considera un "emprendedor" y que "pasa mucho tiempo en el sagrario", reconoce que "las críticas son sanas". Su sobrino subrayó que "Francisco gobierna para todos" y que le ayuda en su gestión "’la oposición limpia’ dentro de la Iglesia".

Álvaro Tajadura