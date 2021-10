Estudian posibles irregularidades de Rodríguez-Vigil antes de dimitir de C's Burgos

El letrado del Ayuntamiento de Burgos estudia posibles irregularidades presuntamente cometidas por Julio Rodríguez-Vigil, que anunció ayer su dimisión como concejal de Licencias del equipo de gobierno municipal y su paso a la oposición como concejal no adscrito, al abandonar también Cs.



El alcalde de la ciudad, Daniel de la Rosa (PSOE), ha reconocido que en este momento no tiene pruebas que lo acrediten, pero la jefe del Área de Licencias le envió un correo electrónico en el que indicaba que el concejal delegado, Rodríguez-Vigil, estaba retrasando la firma de un expediente sancionador que afectaba a un hostelero de la ciudad.



“Al menos sería una falta de diligencia, porque la Junta de Castilla y León se lo requirió en dos ocasiones sin obtener respuesta”, ha explicado De la Rosa.



El regidor ha apuntado que esa falta de diligencia, en este y otros trámites, junto a afirmaciones del concejal en la Comisión de Medio Ambiente de esta semana desmintiendo al alcalde fueron los detonantes de una “pérdida de confianza que ha desembocado en la dimisión”.



El propio alcalde ha indicado que se había reunido con Rodríguez-Vigil para indicarle que si no dimitía de inmediato le iba a cesar.



De la Rosa ha considerado que el concejal debería haber dimitido y entregado el acta, no seguir en el Ayuntamiento como no adscrito, que es “poco honesto, poco responsable y una anomalía democrática, aunque sea legal, porque en las elecciones se votan partidos no a las personas a título individual”.



Otro concejal de Ciudadanos, Miguel Balbás, ha asumido ya la Comisión de Licencias, de manera que se tramiten todos los expedientes, entre ellos el que estaba pendiente de remitir a la Junta da Castilla y León y la apertura de un expediente sancionador a una constructora por posibles irregularidades que se contemplaban en un expediente anterior que caducó antes de que fuera efectiva la sanción.