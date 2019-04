La Escuela Municipal de Música ofrecerá 195 actividades en su 10º aniversario

La Escuela Municipal de Música “Antonio de Cabezón” celebrará su X Semana Cultural entre los días 6 al 10 de mayo con un total de 195 actividades, conciertos y talleres, abiertos a todos los públicos, previa inscripción del 22 al 30 de abril en la página web de la escuela.

La escuela municipal invita a todos los burgaleses a participar en la Semana Cultural, que este curso celebra su décimo aniversario. Todos los talleres y actividades se desarrollarán en el antiguo convento de las Bernardas (calle Calzadas, nº 3). Se trata de que todos los participantes puedan beneficiarse de su interacción con el equipo completo de profesores de la Escuela Municipal de Música y con todos los alumnos y participantes.

Las inscripciones en estas actividades no tienen coste alguno. Para los que no son alumnos hay que tener en cuenta que en los talleres que se indica “para alumnos” es necesario ser alumno de alguna escuela de música, porque requiere de conocimientos para aprovechar el taller. En los talleres que se indica “para niños” no es necesario tener conocimientos musicales.

Todas las actividades requieren inscripción previa. Dicha inscripción se abrirá el día 22 de abril y hasta el 30 de abril de 2019, a través de la web: www.escuelamusicaburgos.com.

Los talleres tienen una limitación de asistentes. Si el taller está completo se le informará en el momento de que no ha sido posible la inscripción. Si puede inscribirse, recibirá un correo electrónico de confirmación.

Durante dichos días no se impartirán las clases habituales, sino que tendrán lugar una serie de actividades que de ordinario no pueden realizarse. Tampoco se podrá hacer uso del aula de estudio ya que las aulas podrán ser utilizadas para las distintas actividades. Asimismo, cada día se celebrará un concierto con distintas temáticas, cuyo calendario se acompaña a continuación,

Lunes, 6 de mayo

Concierto. Encuentro de coros. Recomendado a partir de 12 años.

A las 20:00 horas Capilla de música Profesores: -Berta Palencia - -David Tomé

Martes, 7 de mayo

Bazucada en la calle. Ensayo abierto. No necesita inscripción. Todos los públicos. ¡Acompáñanos!

Inicio a las 19 horas Delante de las Bernardas Profesor Andrés Martín y sus alumnos de Batería

Miércoles 8 de mayo

Concierto: Música antigua. Grupo de cámara de alumnos de la Escuela Municipal de Música de Burgos. Recomendado a partir de 13 años

A las 19 horas Capilla de música. Profesora: Mª Pilar Gil

Jueves, 9 de mayo de 2019

Concierto/Audiovisual: BSO de Disney. Violín y Piano. Para todos los públicos.

Inicio a las 18:00 horas Capilla de Música Profesor: Jorge Rodríguez.

Viernes 10 de mayo de 2019

Cuentacuentos musical. "El Príncipe Sapo". Niños de 4 a 7 años acompañados por un adulto.

De 18:00 a 19:00 horas Capilla de Música A cargo de: Carrión Folk y Titi Cuentacuentos.