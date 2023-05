Esclarecen el robo de 320 kilos de cobre de un polígono en Las Merindades (Burgos)

Efectivos de la Guardia Civil, en el marco de la Operación ‘RIOBUR’, detuvieron a dos personas, con iniciales F.J.M.R., de 51 años de edad, y I.R.S.S., de 20 años, e investigaron a un tercero con iniciales E.A.S., de 36 años, como presuntos autores del robo de 320 kilogramos de cobre procedente del alumbrado público que surte el suministro eléctrico en un polígono industrial en una localidad de la comarca burgalesa de Las Merindades, cuya reposición está valorada en cerca de 18.000 euros.

Los hechos ocurrieron a mediados del pasado mes de marzo cuando una patrulla de seguridad ciudadana perteneciente a esta comarca -desplegada en un dispositivo preventivo en vía pública- paraba un vehículo e identificaba a sus tres ocupantes. Al no encontrar nada sospechoso se les permitió continuar viaje.

Horas más tarde, ya de madrugada, eran de nuevo parados e identificados por otras patrullas que se encontraban realizando otra verificación preventiva de vehículos y personas en otro punto de la zona norte de la provincia. En ésta ocasión sí llamó la atención de los agentes la importante cantidad de cableado eléctrico que transportaban en el maletero, así como varias herramientas manuales.

Un material de cobre del que no supieron dar respuesta coherente sobre su lícito origen y titularidad, por lo que fue intervenido. No obstante, al no tener constancia de ningún ilícito conocido, a los sospechosos se les permitió continuar su ruta, según informaron hoy fuentes del instituto armado.

En ese momento se inició una investigación para dilucidar la procedencia de los 320 kilogramos que pesó el cableado, conociéndose horas después, que había sido sustraída una importante cantidad de este material, valorada su reposición en casi 18.000 euros, procedente del alumbrado público que surte el suministro eléctrico en un polígono industrial, instalación ubicada en la localidad donde habían sido identificados los tres varones en la segunda ocasión.

Fruto de las pesquisas practicadas y del pormenorizado estudio y análisis de la información recabada, se ha podido vincular tanto a los ocupantes como al vehículo con el lugar de los hechos, en fecha y hora. Una vez localizados los asaltantes, resultaron detenidos e investigado. La Unidad Orgánica de Policía Judicial y el Equipo ROCA llevó a cabo la investigación, instruyéndose diligencias que fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción de Villarcayo.

