Escena Abierta cierra su vigesimoprimera edición con 1.500 espectadores y once funciones con lleno absoluto

Escena Abierta cerró ayer su vigesimoprimera edición con 1.500 espectadores y once funciones con lleno absoluto. El festival burgalés se clausura, tras nueve jornadas en las que los nuevos lenguajes creativos pusieron de relieve la importancia de la palabra como complemento a los recursos artísticos de la imagen, la danza o la performance.

Unos datos que indican, según la organización, “la buena acogida del público” frente a las líneas creativas de las compañías protagonistas del cartel de este año, que han indagado en algunos de los problemas que aquejan a la sociedad actual, como el paso del tiempo, el papel de la mujer a lo largo de la historia, la locura o el racismo, entre otros. Los siete montajes dieron pie a un total de 36 representaciones en cuatro escenarios burgaleses: Teatro Principal, Fórum Evolución Burgos, Centro Cultural Cordón y Centro Cultural La Estación.

Organizado por el Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos junto con el Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Relaciones Institucionales de la Universidad de Burgos desde su Aula de Teatro y la Fundación Caja de Burgos, el Festival Escena Abierta, celebrado entre los días 10 y 19 de enero, ha ofrecido novedosas propuestas como AKA: Also known as, de Daniel J. Meyer & Montse Rodríguez Clusella, known, un trabajo de reflexión sobre el racismo, la identidad, las redes sociales, la amistad o el amor a partir del personaje de un adolescente. Esta obra dirigida por Montserrat Rodríguez recibió en la última edición de los Max los premios a la Mejor Autoría Revelación, para Daniel J. Meyer, y el de Mejor Actor Protagonista, para Albert Salazar.

El estreno absoluto de Diagnóstico, pieza experimental coproducida por el propio festival junto a Abajo Izquierdo, proponía una performance experimental para reflexionar sobre los límites de la locura. La pieza dirigida por el artista burgalés mezclaba los mundos del arte y de la psiquiatría y la psicología clínica en dos partes diferenciadas, ‘Diagnóstico 'Consulta psiquiátrica'’ y ‘Diagnóstico 'La bisilla vacía'’.

La instalación de teatro inmersivo ideada por Ana Cortés, Raúl Alaejos y Paadín Archivo, de Serrucho, invitaba a los espectadores a convertirse en parte de una obra coral en la que los intérpretes se movían entre archivadores condicionando la actitud de los demás. Se sumaban a la programación Protocolos de acción frente a lo desconocido, una invitación a escuchar y una “lucha entre el deseo y el miedo, el sexo y la religión” de Fundación Agrupación Colectiva; La Edad del Frío. Conversaciones con Antígona, de la Compañía Roberto García de Mesa, que encerraba una reflexión sobre la conciencia humana a través de un monólogo de la actriz Cristina Hernández Cruz, que asume distintas personalidades para emprender un recorrido por el papel desempeñado por la mujer en Europa a lo largo del tiempo. Finalmente Hay un agujero de gusano dentro de ti recalaba en Burgos en forma de viaje en el tiempo con Malala Producciones, mezclando teatro y danza para reflexionar sobre la pérdida y el tiempo bajo una atmósfera visual y poética.

Cerraba el programa de esta edición de Escena Abierta, 360 gramos, una experiencia íntima comunicada mediante la palabra, el cuerpo y la danza de Ada Villaró, protagonista y responsable de la idea y los textos de la obra. La artista multidisciplinar desvela en escena una vivencia personal, que es también la de tantas mujeres sometidas a una mastectomía.