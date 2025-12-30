El equipo de gobierno de Burgos destaca los 60 millones de euros en obras ejecutadas en 2025 mientras la oposición califica el año como "la nada"

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha presentado el balance de gestión de 2025 como “un muy buen año para Burgos”. La regidora ha destacado una cifra de inversión histórica que roza los 60 millones de euros entre obra ejecutada, en ejecución y adjudicada, asegurando que “en un año de legislatura, en este 2025, hemos hecho tanto como el anterior equipo de gobierno en sus cuatro años”. Ayala ha subrayado que estos datos, junto a un crecimiento económico del 3% y una tasa de paro en torno al 7%, demuestran la buena salud de la ciudad.

Decisiones clave para el futuro de Burgos

Ayala ha defendido la toma de “decisiones valientes” que han marcado una “hoja de ruta” y un “rumbo” para la ciudad. Entre ellas, ha destacado la disolución de los consorcios del desvío ferroviario y Villalonquéjar, una medida que, según explicó, ha permitido al consistorio ahorrar 24 millones de euros en intereses y disponer de capacidad para solicitar el crédito de 25 millones de euros previsto para 2026. “Esa decisión fue clave para poder avanzar en los años posteriores”, afirmó. Otra acción estratégica ha sido el impulso del 'Proyecto Expande', que contempla la peatonalización del centro, y el desbloqueo del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR), cuyas obras ya han comenzado con una inversión prevista de 20 millones de euros.

El proyecto del túnel está a punto de adjudicarse, durante los primeros días de 2026" Cristina Ayala Alcaldesa de Burgos

Ricardo Ordóñez Desayuno de la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, con medios de comunicación para hacer balance del año 2025

Una lluvia de millones por todos los barrios

La alcaldesa ha detallado una “verdadera lluvia de millones para los distintos barrios”. Entre las inversiones más relevantes se encuentran los 2,9 millones para la continuidad del Bulevar hasta la N-120, los 3 millones en la Fortaleza del Castillo o los 7,3 millones para el nuevo edificio de Policía Local y Bomberos. También se han destinado 7 millones a obras en polígonos industriales, 2,8 millones a una “campaña histórica de asfaltado”, 2,4 millones a la mejora de 58 pasos de peatones inteligentes y la demolición del Mercado Norte por 460.000 euros. Proyectos como el Centro Cívico de Fuentecillas (6 millones), la solución a las aguas subterráneas de Villatoro (700.000 euros) o las millonarias inversiones en la red de aguas de Burgos también forman parte del balance.

En materia de vivienda, Ayala ha resaltado el cumplimiento de los compromisos con las 56 viviendas para jóvenes de 'VideBurgos', las 144 de la Junta en suelo municipal y la compra de solares en el antiguo pueblo de Gamonal para futura vivienda social. Además, ha puesto en valor el esfuerzo en personal, donde se ha logrado reducir las plazas sin cubrir del 30% al 12% y se ha aprobado la carrera profesional para los funcionarios, que se incluirá en el presupuesto de 2026.

Cultura y cohesión como ejes estratégicos

La cultura ha sido otro de los pilares de la gestión, con la candidatura a Capital Europea de la Cultura en 2031 como proyecto estrella, cuyo dosier definitivo ya ha sido entregado. Ayala ha afirmado que hay “un antes y un después” en la oferta cultural y de ocio, con una ciudad que “bulle cada fin de semana”. Ha mencionado el “salto cualitativo” en los Sampedros, la ampliación de espacios en Navidad y el cambio en ProBurgos, que ha duplicado cifras de congresos, público e ingresos. En el ámbito social, ha destacado el desmantelamiento del poblado de El Encuentro, la gratuidad del autobús para mayores de 65 años y la creación de tres centros de ocio para mayores.

el año "de la nada" para el psoe

Y ya sabes como es la política. De lo que unos sacan pecho, otros lo critican. Para el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos, Josué Temiño, este ha sido el año “de la nada” y ha calificado como “ocurrencia” el proyecto de la calle Santander.

A pocos días de que la regidora se someta a su segunda cuestión de confianza, prevista para el 8 de enero, Temiño considera que el equipo de Gobierno está dirigido por el "peor Partido Popular de todos los tiempos" y califica el año como un "verdadero fracaso". A su juicio, Ayala "debe dejar la soberbia a un lado" y considera que carece de capacidad para liderar el Ayuntamiento.

El peor Partido Popular de todos los tiempos" Josué Temiño Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos

De cara a 2026, el PSOE anuncia una oposición “sensata” centrada en asuntos como el Mercado Norte, la vivienda, la remodelación de El Plantío y la candidatura de Burgos a Capital Europea de la Cultura en 2031.