Dujo denuncia la “vergüenza” en la disparidad de precios de la patata y pide que "no se permita estos abusos"

El presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, denunció hoy en la capital burgalesa la “vergüenza” en la disparidad de precios de la patata y pidió responsabilidad a las administraciones para que “no permita estos abusos”. “En la ley de la Cadena Alimentaria no puede ser que la Junta de Castilla y León permita estos abusos porque esto es poco menos que robar permitiéndolo el Gobierno; están robando al agricultor y están robando al consumidor”, lamentó.

Lo hizo durante un acto solidario en el que la asociación agraria de jóvenes agricultores, Asaja Burgos, donó 3.000 kilos de patatas al Banco de Alimentos. En este contexto, Dujo -acompañado por el presidente de Asaja Burgos, Esteban Martínez-, denunció que los 2.500 agricultores profesionales que hay en Castilla y León cultivando patatas, con 18.400 hectáreas, “no le están ganando dinero al trabajo” ya que, según recriminó, “están vendiendo las patatas hoy entre 10 y 20 céntimos, una media de 15 centímetros, después de estar un año entero preparando las tierras, trabajándolas, gastando dinero..., ese es el valor que hoy tiene la patata para los agricultores”.

Asimismo, señaló que a la vez, los compradores se las pagan a “entre 10 y 15 céntimos” por lo que denunció que “el consumidor la tiene que pagar entre 1 y 1,5 euros” lo que supone, dijo, “diez veces multiplicar el precio de la patata por algo que casi no tiene transformación ninguna”.

El responsable autonómico de Asaja apuntó que en España aproximadamente se consumen 3 millones de toneladas de patatas, de las cuales Castilla y León produce algo menos de un millón, el resto de España un poco más de un millón, y el resto son importaciones, principalmente, de Francia, de donde vienen cerca de 600.000 toneladas de patata francesa.

“En los últimos años se han incrementado las importaciones de patatas pasando en 2015 de 650.000 toneladas al año 2019 a casi 800.000 toneladas y el valor de las importaciones de la patata que entra en España es 250 millones de euros”, señaló. Por ello, se preguntó si “no se podrían producir en España o en Castilla y León”.

En este sentido, demandó: “¿Tanto nos sobra empleo, tanto nos sobra la riqueza, tanto nos sobra la economía?”. “Si tenemos buenos productores, buena patata, buena calidad, lo sabemos hacer... ¿por qué no se siembra más? Pues no se siembra más, sinceramente, porque el que siembra no le gana dinero”, reflexionó Dujo.

Asimismo, indicó que el año pasado había 19.000 hectáreas en Castilla y León y este año solo hay 18.400 y auguró que “se va a menos”. “En esta situación nosotros denunciamos públicamente que los intermediarios, que son los envasadores y que es la distribución, se hace rico a costa de no pagar al agricultor, que le está arruinando y a costa de cobrar un precio excesivo al consumidor”. denunció.

Por ello, Dujo consideró que a juicio de Asaja un precio “lógico” para todos los eslabones sería “entre 15, 20 ó 25 céntimos para el productor” si bien precisó que “dependiendo de zonas de Castilla y León”. “Multiplicamos o doblamos ese precio para la envasadora y ponemos ese precio entre 40 y 50 céntimos y la distribución tendría que vender al consumidor pues entre 60 y 75 céntimos; ése sería el precio en el que todos los eslabones: agricultores, envasadores, distribución ganarían dinero y además el consumidor tendría un producto de calidad a un precio justo no como ahora al doble”, remarcó.

“Necesitamos transparencia en la Ley de la Cadena Alimentaria, necesitamos obligatoriedad de contratos por encima de los costes de producción y necesitamos en Castilla y León potenciar la figura de la patata de calidad”, sentenció.