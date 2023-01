Dos murales de Burgos optan al mejor del mundo de 2022

Veintinueve murales al aire libre pintados en otras tantas fachadas de poblaciones españolas son finalistas al mejor de 2022 de la web especializada en arte urbano Street Art Cities.



Street Art Cities, una plataforma internacional que promueve el arte urbano en todo el mundo, ha publicado una lista con los cien mejores graffitis de 2022, entre los que España es la que tiene más presencia, seguida de Francia, con 11; Reino Unido y Estados Unidos, con 9, e Italia, con 7.



De los 29 trabajos que representan a España, siete están en municipios de Castilla y León; cinco en Extremadura, otros tantos en Galicia, tres en la Comunidad Valenciana y Cataluña; dos en Andalucía y País Vasco y uno en Navarra y Comunidad de Madrid.



En el caso de Castilla y Léon, los murales está en Espina de Tremor, La Pobla y La Bañeza (2), en la provincia de León, 2 en Burgos y un en Arévalo (Avila); mientras que los extremeños están en Carbajo, Salorino, Villar de Pedroso, en Cáceres, y Don Benito y Badajoz, en la provincia pacense.

Uno de los siete murales, este en Burgos, pintados en fachadas de Castilla y León, finalista al mejor de 2022 de la web especializada en arte urbano Street Art Cities.







Los murales gallegos que optan a mejor del mundo 2022 están pintados en A Cambre, Os Campons y Carballo, en A Coruña, y dos en Lugo; los de la Comunidad Valenciana en Ontenyent, Sagunto y Alberique, en la provincia de Valencia, y los de Cataluña en Penelles y Lleida, en la provincia de Lleida, y Calafell (Tarragona).



Completan la relación de candidatos los de Ibros (Jaén) y Cañada del Real Tesoro (Málaga), en Andalucía; Ondarroa (Vizcaya) y Pasajes (Guipúzcoa), en País Vasco, y Tudela (Navarra) y Alcobendas (Madrid).



En la edición de 2021, el mural del grafitero gallego Diego As, dedicado a Julio César en la Ronda de la Muralla de Lugo, a escasos metros del monumento romano, fue reconocido como el Mejor Mural del Mundo.



Diego As también opta este año al galardón con una obra que representa "la parte más humana" de la Guardia Civil en un nuevo mural de gran formato que está pintando en la Comandancia de Lugo en el que se ve la imagen de un agente con un niña en brazos, a la que no se le ve la cara.