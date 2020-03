La diócesis de Burgos amplía sus medidas para contener la expansión del coronavirus

Como vamos viendo, la situación social provocada por el coronavirus va evolucionando por momentos, lo que nos hace estar muy atentos a los cambios manteniendo la calma y desde la necesaria prudencia. Ante las últimas decisiones tomadas en la ciudad de Burgos por su Ayuntamiento y las medidas habilitadas por la Junta de Castilla y León para el ámbito educativo, desde la Diócesis de Burgos, además de las últimas recomendaciones adoptadas, animamos a tomar las siguientes medidas durante el plazo que consideren las autoridades sanitarias:

Insistir en la necesidad de seguir estrictamente las instrucciones higiénicas como el lavado de manos frecuente, taparse al toser y la limpieza de superficies que hubieran podido ser salpicadas por tos o estornudos. Es bueno habilitar estas medidas y las que fueran necesarias en los centros parroquiales y eclesiales que contribuyan a la no propagación del virus, desde la necesaria acogida.

Animamos a suspender cualquier evento que suponga movilidad en sus participantes, así como una concentración de participantes.

Suspender las catequesis con niños y jóvenes en la ciudad de Burgos y, en el resto del territorio, si las autoridades educativas lo hicieran en el ámbito de su competencia.

Posponer toda actividad y encuentro que no se considere estrictamente necesario.

Mantener abiertas las iglesias para la oración personal de los fieles, si cabe ahora más importante.

Desde las autoridades civiles nos invitan a procurar evitar los lugares concurridos en los que no sea posible la distancia de seguridad interpersonal de, al menos, un metro. Así lo debemos de procurar en la celebración de las Eucaristías, mientras dichas autoridades no estipulen algo diferente. En ese sentido apelamos a la responsabilidad y buen criterio de los fieles, absteniéndose de participar si no se cumplen estos requisitos. Aunque es evidente que la misa por radio o televisión de ninguna manera sustituye la participación directa y personal en la asamblea eucarística, puede ayudar en estos momentos extraordinarios para la vida cristiana de los fieles.

Se clausura el Archivo Diocesano hasta que se considere oportuno así como las clases en la Facultad de Teología y en el Seminario Diocesano.