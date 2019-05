Detienen en Burgos a un hombre tras agredir a su expareja porque su hija lloraba y no le dejaba descansar

La Policía Local de Burgos presentó en comisaría, en calidad de detenido, a un varón de 27 años de edad que responde a las iniciales J.E.P.R, tras agredir a su expareja. Los hechos se produjeron pasadas las dos de la tarde del martes día 28 de mayo de 2019. Una llamada alertó a la Policía Local sobre una mujer que manifestaba que su expareja la acababa de agredir.

Según informaron fuentes policiales, los agentes se personaron en el domicilio particular de la mujer, donde se había producido la agresión. Una vez identificada, manifestó que su ex pareja, con la que convive, le había agredido porque la hija que tienen en común lloraba y no le dejaba descansar, añadiendo que lanzó contra la encimera de la cocina a la hija de ambos.

Según indicó la mujer, el presunto agresor abandonó el domicilio al ver a su ex pareja alertar al 112 del episodio de violencia de género, dejando encerradas en el interior de la vivienda a ambas, ya que estas no disponían de llaves del domicilio.

Una dotación de Policía Local trasladó al Hospital a la mujer presuntamente agredida y a su hija, donde fueron asistidas de sus lesiones. Sobre las nueve y media de la noche, otra dotación de la Policía Local localizó al presunto agresor en la entrada de la empresa donde trabajaba, cuando se disponía a iniciar el turno de noche. Identificado el hombre, fue informado de los motivos de su detención y trasladado a comisaría, donde pasó a disposición judicial.