Detenida en Burgos por extorsionar a un hombre al que amenazaba con cortarle el cuello

La Policía Nacional ha detenido en Burgos a una mujer de 19 años como supuesta autora de un delito de extorsión cometido contra un hombre de Menorca, al que llegó a amenazar con cortarle el cuello si no le daba dinero, ha informado este jueves la Subdelegación del Gobierno en Burgos.



En el marco de la operación ‘Gore’, se inició una investigación el pasado marzo tras recibir una denuncia sobre un delito de extorsión.



En la denuncia, la víctima, un hombre residente en la localidad de Ciudadela, relató que, tras haber accedido a varias páginas de contactos para establecer relación con mujeres, otro hombre se puso en contacto telefónico con él haciéndose pasar por un sicario lanzándole amenazas si no le ingresaba la cantidad de 2.000 euros.



Posteriormente, tras el pago de esa cantidad, le reclamó 3.000 euros más para eliminarle de una supuesta lista que tenían los sicarios, si bien en esta ocasión la víctima no efectuó el pago y bloqueó el número de teléfono.



Tras amenazarle con cortarle el cuello si no pagaba, para lograr que la víctima accediese al chantaje, le hizo llegar, a modo de amenaza, fotografías y vídeos en los cuales se observaba cómo le cortaban el cuello a una persona, a través de una app de mensajería instantánea.



Una vez ya denunciado ante la Policía Nacional y en el curso de la investigación, se pudo determinar que la presunta autora no se encontraba en la isla de Menorca.



Mediante la investigación del Grupo de Judicial de la Comisaría de Ciudadela, los agentes pudieron localizar a la presunta autora, que se encontraba residiendo en la localidad de Burgos, motivo por el que solicitaron colaboración a la Comisaría Provincial de esa localidad para localizarla.



El pasado día 9 de junio la Brigada de Policía Judicial de Burgos arrestó a la supuesta autora de los hechos, de origen dominicano y de 19 años.



Durante la detención, a la presunta autora se le intervino el terminal telefónico con la finalidad de poder localizar más víctimas y se solicitó el bloqueo de las cuentas bancarias para poder recuperar el dinero estafado.



La investigación continúa abierta y no se descartan más arrestos.