Descubren la posible relación entre el color rojo de las­ estalagmitas y ­­­­­­los cambios paleoclimáticos

El Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) participa en un estudio liderado por Virginia Martínez-Pillado, de la Universidad del País Vasco y el Centro Mixto UCM-ISCIII, que se acaba de publicar en la revista Quaternary International, en el que se establece la causa del enigmático y raro color rojo de las estalagmitas de la Cueva de Goikoetxe, localizada en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (Vizcaya), y su posible uso como indicador de los cambios paleoclimáticos en el norte de España.

Generalmente el color rojo, tanto en muestras geológicas como arqueológicas, suele deberse a la presencia de distintos óxidos de hierro, que tiñen de manera muy intensa minerales y rocas. Sin embargo, los análisis llevados a cabo en este trabajo han demostrado que, en el caso de las estalagmitas de Goikoetxe, se debe a la presencia de sustancias orgánicas derivadas de la descomposición de la cobertura vegetal de los suelos situados encima de la cavidad.

“Estas sustancias orgánicas, fundamentalmente ácidos húmicos y fúlvicos, son arrastradas al interior de la cueva por el agua de lluvia que se infiltra a través de la roca, y para ello, debe existir un paisaje con suelos bien desarrollados y con una cobertura vegetal espesa, y unas condiciones climáticas relativamente húmedas”, explica Virginia Martínez Pillado.

En la realización de los análisis se ha contado, entre otros, con la colaboración del Laboratorio de Arqueometría del CENIEH, donde Ana Álvaro y su equipo han utilizado dos técnicas espectroscópicas, Raman y FTIR, para la identificación de diferentes tipos de moléculas y compuestos. “Estas técnicas nos han permitido detectar la presencia de compuestos orgánicos derivados de la degradación de materia vegetal en el interior de las estalagmitas”, señala Ana Álvaro.

Además, se han identificado mediante medidas de fluorescencia UV diferentes ciclos relacionados con la mayor o menor presencia de compuestos orgánicos en las estalagmitas y con cambios en las condiciones ambientales y climáticas en el exterior de la cavidad.

“Estos ciclos detectados, relacionados con el llamativo color rojo, nos han permitido comenzar nuevas investigaciones para reconstruir la evolución climática en la costa cantábrica entre hace 5.000 y7.000 años”, concluye Martínez Pillado.

En este artículo, titulado “The red coloration of Goikoetxe Cave’s speleothems (Busturia, Spain): an indicator of paleoclimatic change”, además de la UPV/EHU, la UCM-ISCIII y el CENIEH, ha participado la Universidad de Burgos (UBU).