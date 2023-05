Decide Burgos exige a la Junta que empiece a trabajar en el contenido del Parque Tecnológico

Decide Burgos exigió hoy a la Junta que empiece a trabajar en el contenido del Parque Tecnológico de Burgos. Su candidata a la Alcaldía, Carolina Blasco, sugiere que el futuro Parque Tecnológico se especialice en energías limpias y materias primas alternativas, exigiendo que la Junta busque una empresa tractora, promueva un centro tecnológico y una incubadora de empresas para generar “un auténtico espacio de innovación”.

“Sin contenido en el Parque Tecnológico no hay futuro”, afirmó la edil de Decide Burgos, quien manifestó que hay que exigir a las administraciones regional y estatal inversiones de futuro para la ciudad, ya que en otro caso “mientras nos llevemos las manos a la cabeza pensado en promesas que nunca llegan, se evapora la oportunidad de exigir otras inversiones para Burgos que transformen la ciudad. Somos prisioneros de las promesas incumplidas”.

Por ello, Blasco exigió que al margen de los avatares administrativos que vuelven a paralizar la obra del Parque Tecnológico, la administración regional trabaje “de inmediato” en el contenido de este futuro espacio de innovación. “Decidir su especialización, apostar por una empresa tractora que se ubique en el parque, promover un Centro Tecnológico y una incubadora de empresas vinculadas con el sector, son actuaciones imprescindibles para desarrollar un Parque Tecnológico. No se puede esperar ni un minuto más, si no tendremos un suelo para la implantación de empresas tecnológicas inerte”, explicó la edil de Decide Burgos.

Esta reivindicación de Decide Burgos se inscribe dentro de su programa electoral con el programa Burgos Exige, una propuesta que pretende concitar el acuerdo de todas las formaciones del arco municipal que surja de las elecciones para exigir una apuesta inversora consensuada y global por esta ciudad.

“Si las grandes formaciones políticas no lo hacen, Decide Burgos lo hará, porque está al margen de los intereses de partido que no les permiten reivindicar para nuestra ciudad. Burgos no puede ser tan solo un lugar para que consejeros y ministros hagan turismo electoral en plena campaña electoral sin traer respuestas para nuestros problemas del día a día”, manifestó.

En otro sentido, Blasco aseguró que también hay que ser exigentes con las formaciones políticas que concurren a estas elecciones municipales, sobre todo, con las que aspiran a liderar el gobierno de Burgos. Blasco afirmó su “perplejidad” ante muchas de las propuestas que estos días escucha, “ausentes de ambición por la ciudad y propias de municipios de 120 habitantes”, dijo.

Left4:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“Burgos necesita una apuesta transformadora y valiente, y si como todo hace pensar puede tener un papel relevante en el próximo mandato quiere conocer las propuestas serias y cuantificadas de las formaciones políticas, y no lluvia de ideas y música los domingos”, concluyó la candidata por esta formación política.