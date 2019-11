El cuarto jugador que estuvo en el piso, principal testigo de los 12 que declaran hoy en el ‘caso Arandina’

Un total de doce testigos -cinco de ayer debido al fallo en el sistema de videoconferencia- prestan hoy declaración ante la Sala de la Audiencia Provincial de Burgos en el conocido como ‘caso Arandina’, que comenzó a las 10.15 horas, entre ellos, el cuarto jugador del club blanquiazul, quien supuestamente estaba en el piso el día de los hechos, el 24 de noviembre de 2017, se ausentó para cambiarse de ropa durante quince minutos, y al regresar la chica ya no estaba. Se trata de una declaración, según el abogado de la acusación popular, Luis Antonio Calvo, en representación de la asociación Clara Campoamor, que “no va a ser muy determinante porque dirá lo mismo que dijo en instrucción, con lo que va a aclarar muy pocas cosas”. De los doce testigos, diez prestarán declaración de forma presencial y dos de ellos a través de videoconferencia. Cinco testigos previstos para ayer no pudieron prestar declaración por videoconferencia ante la Sala de la Audiencia Provincial de Burgos debido a que el sistema ha fallado y tuvieron que presentarse ‘in situ’ hoy martes en dependencias judiciales. Se trata de testigos de Aranda de Duero, amigos o compañeros de clase de la menor y efectivos del Cuerpo Nacional de Policía. Asimismo, según fuentes judiciales, la jornada de mañana miércoles, 27 de noviembre, será el turno de las periciales, con la declaración de profesionales del Cuerpo Nacional de Policía, médicos forenses y psicólogos. Y, finalmente la prueba documental, que en este caso tiene bastante peso por los vídeos, audios y capturas de las redes sociales por las que se comunicaban los implicados en la causa. El mediático juicio conocido como ‘caso Arandina’, se alargará una sesión más de las previstas (de cinco a seis) hasta el próximo jueves, 28 de noviembre, que será cuando los acusados puedan hacer uso de su derecho a la última palabra y se lean las conclusiones definitivas y los informes de las partes y de la Fiscalía. Peticiones de las partes La Audiencia Provincial de Burgos acoge desde el pasado jueves, 21 de noviembre, a puerta cerrada, el juicio del denominado ‘caso Arandina’, en el que se juzga a tres exfutbolistas de la Arandina Club de Fútbol (Carlos Cuadrado ‘Lucho’, Víctor Rodríguez ‘Viti’ y Raúl Calvo), acusados por un presunto delito de agresión sexual a una menor de 16 años en noviembre de 2017 en un piso que compartían en la localidad de Aranda de Duero (Burgos), así como de atentar contra su libertad sexual y de ser cooperadores necesarios en los hechos. Las acusaciones y defensas presentaron antes de la celebración del juicio sus conclusiones provisionales. Así, la Fiscalía solicita 40 años para Raúl Calvo y 39 para los otros dos por un delito de agresión sexual a una menor de 16 años y otro contra la libertad sexual, como autores, y dos de agresión sexual como cooperadores necesarios. Además, diez años de libertad vigilada e indemnización solidaria y conjunta de 50.000 euros y 20.000 más en el caso de Raúl Calvo. Por su parte, la familia de la menor pide 44 años de prisión para los tres acusados, por los mismos delitos, e igual indemnización. Y la acusación popular, ejercida por la Asociación Clara Campoamor solicita 43 años y ocho meses para los tres, con mismos delitos. Por contra, las defensas plantean la absolución de sus representados al entender que no hubo delito y, por tanto, no puede existir ni autor ni cooperador del mismo.