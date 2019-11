El cuarto jugador del ‘caso Arandina’ mantiene que en el piso de autos “no pasó nada”

El denominado cuarto jugador de la Arandina C.F., quien supuestamente estaba en el piso el día de los hechos, el 24 de noviembre de 2017, se ausentó para cambiarse de ropa durante 15 minutos, y al regresar la menor denunciante ya no estaba, sostuvo hoy ante la Sala de la Audiencia Provincial de Burgos que en el piso de autos “no pasó nada”.

Así lo señalaron a la salida del Palacio de Justicia los letrados de la acusación popular, ejercida por la asociación Clara Campoamor, Luis Antonio Calvo; la abogada de la menor, Patricia Ortiz, y el abogado defensor de uno de los jugadores (Víctor Rodríguez ‘Viti’), Rafael Uriarte, dado que el juicio se celebra a puerta cerrada.

Calvo señaló que este cuarto jugador ha declarado “prácticamente lo mismo que ya hiciera en fase de instrucción: que no ocurrió nada, que él estuvo durante un tiempo en el salón, que luego va durante diez o quince minutos y cuando vuelve no está la niña”. “Y que no se entera de nada”, agregó. “Según él no pasó nada”, dijo.

Preguntado acerca de por qué transcurrió un mes desde que sucedieran los supuestos hechos hasta que se presentara de forma voluntaria en el Juzgado de Aranda para prestar declaración, el letrado respondió que el joven mantiene que “no se enteró que habían sucedido los hechos el día que él estuvo allí”. “Ella cuenta que él estuvo en una de las habitaciones mientras suceden los hechos. Según él, él está en una de las habitaciones y no sabe qué pasa mientras él está dentro de la habitación. Dice que cree que no pasó nada”, manifestó.

En este sentido, la letrado de la acusación particular, Patricia Ortiz, declaró: “Vamos a dejar que haga su trabajo el tribunal y sus valoraciones” y apostilló, ante la insistencia de los medios de comunicación: “Él ha declarado que no escuchó nada raro pero vamos a dejar que su señoría haga su labor”.

Asimismo, respecto a la declaración del cuarto jugador, la defensa de uno de los jugadores (‘Viti’), Rafael Uriarte, subrayó que “ya había declarado en Aranda de Duero” y aseguró que durante la declaración de hoy “no había cambiado ni una coma”. “Que allí no pasó nada, pero que no pasó nada”, insistió.

Amiga íntima de la víctima

Además de este cuarto jugador, prestó declaración una menor, amiga íntima de la víctima, que en fase de instrucción ratificó que la víctima le había contado la versión que mantiene hasta ahora de los hechos. Ésta comenzó ayer a declarar a través de videoconferencia pero debido a los fallos técnicos se trasladó esta mañana a las dependencias judiciales.

Sobre ella, la asociación Clara Campoamor señaló que “es la mejor amiga y por lo que se está viendo es la única de verdad de la menor” y añadió que “a ella le contó exactamente lo mismo que le cuenta a sus padres, tío y prima”. “A quien le cuenta otra versión no son amigas, son compañeras de clase”, matizó, en alusión a otras testigos menores, compañeras de clase de la víctima que también prestaron declaración. “Les cuenta otra versión: que ha sido voluntariamente y no forzado”, dijo.

La letrado de la acusación particular, Patricia Ortiz, reconoció que la cuarta sesión de la vista oral del ‘caso Arandina’ fue “bien” a pesar de haber sido “una mañana muy dura y muy larga que, con muchas testificales, se han podido practicar todas”. La abogado de la acusación particular respecto a las declaraciones efectuadas por la menor, amiga íntima de la víctima, sostuvo que “ha habido declaraciones testificales con las que estamos muy satisfechos”.

Uriarte señaló que el juicio se va desarrollando “como esperábamos” en cuanto a que “se van diciendo las cosas como son”. “Estamos contentos con las declaraciones absolutamente de todos”, aseveró, y añadió que “se va cumpliendo lo que decimos desde el minuto uno: no se puede seguir adelante con un procedimiento sobre unos hechos qe no han pasado”. Sin embargo, apeló a que “todavía queda prueba, es prematuro pero el tribunal valorará en conciencia y estamos confiados en que todo va a salir muy bien”.

Asimismo, el abogado de la acusación popular, Luis Antonio Calvo, apuntó que la sesión de hoy “ha ido como estaba previsto” y que “cada uno de los testigos ha manifestado prácticamente lo mismo que dijo cuando estuvo en instrucción”. “El juicio sigue por sus trámites previstos”, apostilló.

Once testigos

Un total de once testigos -cinco de ayer debido al fallo en el sistema de videoconferencia- prestaron hoy declaración ante la Sala de la Audiencia Provincial de Burgos en el conocido como ‘caso Arandina’, que comenzó a las 10.15 horas y se desarrolló durante cuatro horas. En un principio, se preveían doce pero uno de los testigos estaba propuesta como testigo y perito y, finalmente, según fuentes judiciales, declarará como perito mañana, miércoles 27 de noviembre.

De los once testigos, nueve prestaron declaración de forma presencial y dos de ellos a través de videoconferencia. Cinco testigos previstos para ayer no pudieron prestar declaración por videoconferencia ante la Sala de la Audiencia Provincial de Burgos debido a que el sistema ha fallado y tuvieron que presentarse ‘in situ’ hoy martes en dependencias judiciales. Se trata de testigos de Aranda de Duero, amigos o compañeros de clase de la menor y efectivos del Cuerpo Nacional de Policía.

Asimismo, según fuentes judiciales, la jornada de mañana miércoles, 27 de noviembre, será el turno de las pruebas periciales, -de ellas, cinco por videoconferencia- con la declaración de profesionales del Cuerpo Nacional de Policía, médicos forenses y psicólogos (también la psicopedagoga de la menor, que es “a la primera persona a la que le cuenta lo que le ha sucedido, junto con sus hermanas pequeñas”, recordó Calvo). Y, finalmente la prueba documental, que en este caso tiene bastante peso por los vídeos, audios y capturas de las redes sociales por las que se comunicaban los implicados en la causa.

El mediático juicio conocido como ‘caso Arandina’, se alargará una sesión más de las previstas (de cinco a seis) hasta el próximo jueves, 28 de noviembre, que será cuando los acusados puedan hacer uso de su derecho a la última palabra y se lean las conclusiones definitivas y los informes de las partes y de la Fiscalía.

Peticiones de las partes

La Audiencia Provincial de Burgos acoge desde el pasado jueves, 21 de noviembre, a puerta cerrada, el juicio del denominado ‘caso Arandina’, en el que se juzga a tres exfutbolistas de la Arandina Club de Fútbol (Carlos Cuadrado ‘Lucho’, Víctor Rodríguez ‘Viti’ y Raúl Calvo), acusados por un presunto delito de agresión sexual a una menor de 16 años en noviembre de 2017 en un piso que compartían en la localidad de Aranda de Duero (Burgos), así como de atentar contra su libertad sexual y de ser cooperadores necesarios en los hechos.

Las acusaciones y defensas presentaron antes de la celebración del juicio sus conclusiones provisionales. Así, la Fiscalía solicita 40 años para Raúl Calvo y 39 para los otros dos por un delito de agresión sexual a una menor de 16 años y otro contra la libertad sexual, como autores, y dos de agresión sexual como cooperadores necesarios. Además, diez años de libertad vigilada e indemnización solidaria y conjunta de 50.000 euros y 20.000 más en el caso de Raúl Calvo.

Por su parte, la familia de la menor pide 44 años de prisión para los tres acusados, por los mismos delitos, e igual indemnización. Y la acusación popular, ejercida por la Asociación Clara Campoamor solicita 43 años y ocho meses para los tres, con mismos delitos. Por contra, las defensas plantean la absolución de sus representados al entender que no hubo delito y, por tanto, no puede existir ni autor ni cooperador del mismo.