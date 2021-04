El cribado en Zael (Burgos) concluye con la asistencia de 67 usuarios y ningún positivo

El cribado poblacional llevado a cabo hoy en Zael (Burgos) concluyó con la asistencia de 67 usuarios, entre los que no se ha detectado ningún positivo, según informaron fuentes de la Gerencia de Atención Primaria de Burgos. Sin embargo, recordaron que previamente al cribado se hizo una “importante labor de rastreo”, gracias a la cual “se han podido detectar casos (que ya están diagnosticados o en cuarentena)”. Por ello, aclararon que aunque el cribado haya concluido sin nuevos casos, se recomienda a la población mantener las medidas de seguridad ya conocidas.

La Consejería de Sanidad organizó hoy un cribado poblacional en esta localidad burgalesa ante la elevada tasa de incidencia en el municipio. Según los datos aportados por la Consejería de Sanidad en el portal de transparencia, los indicadores de riesgo en el municipio son muy altos, haciendo referencia tanto a la incidencia acumulada en 14 y siete días, la incidencia acumulada de casos positivos en mayores de 65 años en 14 y 7 días, como la positividad global de las pruebas diagnósticas por semana, que se encuentran en niveles de riesgo muy alto.

Por ello, se hizo un llamamiento a la población del municipio para que acudiera hoy, a las 12 horas al consultorio local del pueblo, situado en los bajos del ayuntamiento, para realizarse la prueba y detectar casos positivos por COVID-19. La población estimada, según tarjeta sanitaria y datos del ayuntamiento, es de alrededor de 60 personas en el municipio.





AstraZeneca en el Divino Valles



Por otro lado, la vacunación con AstraZeneca se retomó hoy viernes en Burgos en el PAC Divino Valles y mañana sábado, 10 de abril, en el Coliseum. Así, las personas nacidas en 1956 y que no hayan sido vacunadas pudieron acudir al PAC Divino Valles durante la jornada de hoy y mañana sábado podrán inocularse los nacidos en 1957 que vayan al Coliseum, siguiendo el orden de cada uno de los once centros de salud de la capital burgalesa.

Desde la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León se informó de que a partir de hoy se reanuda la vacunación con AstraZeneca en la provincia de Burgos a las personas de 65 años (nacidas en 1956) en el PAC Divino Valles y mañana sábado, 10 de abril, a las personas nacidas en 1957 en el Coliseum.

El primer punto de vacunación fue el PAC Divino Valles, que acogió, en horario de 9 a 13,30 horas ininterrumpidamente, a las personas nacidas en 1956 y que estaban empadronadas en Burgos. El turno de vacunación para las personas nacidas en 1957 y también empadronadas en Burgos será mañana sábado, 10 de abril, en el Coliseum.

En ambas vacunaciones se incluye también a mutualistas y desplazados y no deben acudir personas de zonas rurales, ya que se les convocará posteriormente en sus puntos correspondientes. No deben acudir las personas con síntomas o en cuarentena por contacto estrecho, personas trasplantadas, en diálisis, en tratamiento oncológico o con Síndrome de Down. Asimismo, los asistentes deberán indicar a los profesionales sanitarios las alergias conocidas.

Los convocados deberán asistir a los puntos de vacunación con su DNI y su tarjeta sanitaria. Las personas que no puedan acudir a este llamamiento serán avisadas posteriormente para poder vacunarse al igual que todo su grupo de edad, por lo que no es necesario que se pongan en contacto con su Centro de Salud. La Junta de Castilla y León mantiene sus objetivos en la estrategia de vacunación en la Comunidad, que es vacunar al mayor número de personas, en el menor tiempo posible y con garantías de seguridad.