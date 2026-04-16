Condenada una abuela a 16 meses de cárcel por amenazas graves y racistas a un menor de solo 10 años en un colegio de Aranda de Duero (Burgos)

La Audiencia Provincial de Burgos ha condenado a una mujer a 16 meses de prisión por proferir insultos racistas y amenazas de extrema violencia contra un menor de 10 años en el comedor de un colegio de Aranda de Duero (Burgos). Los hechos, que ocurrieron en enero de 2024, han sido calificados como un delito contra los Derechos Fundamentales, un delito contra la integridad moral y un delito leve de amenazas.

Insultos y amenazas en el comedor

Según recoge la sentencia, la condenada accedió al comedor del centro educativo sin autorización de la monitora presente. Una vez dentro, y delante de unos 15 niños menores de doce años, se dirigió a la víctima, Prudencio, un niño de diez años cuyo padre es de nacionalidad dominicana.

El fallo judicial detalla que la mujer actuó movida por su "animadversión y desprecio a las personas de raza negra" y con el "deseo de menoscabar la dignidad de estas personas".

Ricardo Ordóñez Palacio de la Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y de la Audiencia Provincial de Burgos

Una condena ejemplar

La sentencia considera como hechos probados que las expresiones utilizadas por la acusada provocaron en Prudencio "sentimientos de humillación y desprecio que le generaron un menoscabo en su dignidad", motivo por el cual su madre, Martina, interpuso la denuncia. El caso fue visto por la Audiencia Provincial, procedente del Juzgado de Instrucción nº 1 de Aranda de Duero.

Ricardo Ordóñez Palacio de la Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y de la Audiencia Provincial de Burgos

Además de la pena de prisión, la condena incluye multas económicas, una indemnización para la familia y una orden de alejamiento que le prohíbe acercarse al menor. La mujer también deberá realizar un curso de formación en igualdad y no discriminación y ha sido inhabilitada durante nueve años para ejercer cualquier profesión en los ámbitos de la educación, el deporte o el tiempo libre.

La importancia de la visibilidad y la educación

Olga Aguilar, coordinadora de Accem en Burgos, ha destacado la importancia de este tipo de sentencias. Según Aguilar, "visibilizar estos hechos es fundamental para prevenir que vuelvan a repetirse, porque faltas de respeto como estas también tienen consecuencias".

Visibilizar estos hechos es fundamental para prevenir que vuelvan a repetirse" Olga Aguilar Coordinadora de Accem en Burgos

Para la coordinadora de Accem, la lucha contra el racismo "no va a ser un objetivo inmediato, pero tiene que ser un proceso continuo, donde se exija un compromiso político, un rigor institucional y una participación ciudadana". En este sentido, Aguilar subraya que "los medios de comunicación y todo el entorno digital juegan un papel muy, muy importante".

Finalmente, Olga Aguilar ha concluido que la solución pasa por un enfoque integral. "Solo mediante esa combinación de educación, de justicia eficaz, de apoyo a las víctimas y responsabilidad colectiva, conseguiremos ir avanzando y dando pasos firmes para crear una sociedad mejor, igualitaria y cohesionada", ha afirmado.