Una comarca rural de Burgos busca 40 jóvenes para empezar de cero y desarrollar su nuevo proyecto de vida en ella

En un momento en que muchos jóvenes cuestionan el modelo de vida urbano, la Sierra de la Demanda ha lanzado una propuesta para convertir el medio rural en un lugar donde construir un proyecto de vida. Así nace Demanda Emprende, una iniciativa que busca a 40 jóvenes de entre 18 y 35 años dispuestos a transformar una idea en una oportunidad real de emprendimiento. El programa está impulsado por el Grupo de Acción Local AGALSA y subvencionado por la Junta de Castilla y León.

Turismo de Burgos Salas de los Infantes, Burgos

La idea surge tras el éxito de un proyecto anterior llamado The Break, en el que 15 mujeres emprendedoras europeas participaron en una estancia de 28 días en Pradoluengo. Según explica Javier Ruiz, técnico de empleo y emprendimiento de AGALSA, vieron que tenían "capacidad suficiente para replicarlo y así combatir el reto de la despoblación y la falta de talento y de capital humano en el territorio". El objetivo es atraer a "gente joven con propósito y con ideas que se quiera venir aquí al territorio a cambiar de vida y a iniciar un nuevo emprendimiento"

Emprender con triple impacto

El programa apuesta por un enfoque de triple impacto: económico, social y ambiental. Javier Ruiz subraya que todo negocio debe ser rentable: "si no haces dinero, lo que tienes es un hobby caro". El impacto social es inherente al emprendimiento rural, ya que proporciona "servicios o unos productos que no tenemos". Finalmente, el impacto ambiental es clave, porque "amamos nuestro medio ambiente y no nos sirve cualquier tipo de negocio que venga a destrozarnos nuestro territorio".

Si no haces dinero, lo que tienes es un hobby caro" Javier Ruiz Técnico de empleo y emprendimiento de AGALSA

Demanda Emprende está abierto a todo tipo de proyectos, desde negocios digitales, culturales o tecnológicos hasta oficios tradicionales. Ruiz menciona ejemplos como un joven anticuario y destaca las oportunidades de relevo generacional. De hecho, se fomenta la campaña Relevacil de la Junta de Castilla y León, que ofrece "hasta 20.000 euros por coger un negocio de una persona que esté a punto de jubilarse". La variedad de la oferta de emprendimiento, asegura, "es muy amplia".

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Una experiencia de inmersión total

El programa se estructura en dos fases. Primero, los 40 seleccionados recibirán una formación online de 20 horas impartida por la Asociación de Fomento del Emprendimiento Social. Posteriormente, los 20 proyectos mejor valorados participarán en una fase de inmersión en el territorio, que consiste en dos estancias de 10 días en Salas de los Infantes (del 25 de mayo al 4 de junio) y Pradoluengo (del 8 al 18 de junio).

Durante las estancias, los participantes recibirán formación para aprender a gestionar un negocio y podrán "palpar y sentir el territorio", según Ruiz. El objetivo es que conecten con el entorno y con otras comunidades de emprendedores ya existentes. Además, contarán con asesoramiento experto en financiación, ayudas públicas, vivienda y desarrollo empresarial para convertir sus ideas en una realidad.

Combatir la soledad del emprendedor

Uno de los objetivos de Demanda Emprende es "combatir la soledad de la persona emprendedora", ofreciendo una comunidad de apoyo frente a un entorno que a veces es escéptico. Javier Ruiz destaca que "existen proyectos, que se puede avanzar en comunidad, que hay mucho dinero para el apoyo al emprendimiento". En este sentido, menciona los fondos Líder que gestiona AGALSA, las subvenciones al autoempleo de la Junta o los microcréditos de Sodeburg.

No hay competencia porque falta casi de todo, es otro estilo de vida" Javier Ruiz Técnico de empleo y emprendimiento de AGALSA

Para Ruiz, emprender en la Sierra de la Demanda es una oportunidad única porque "no hay competencia porque falta casi de todo, es otro estilo de vida". La comarca, que incluye pueblos tan conocidos como Atapuerca, Covarrubias o Santo Domingo de Silos, cuenta con un enorme patrimonio y una ubicación estratégica cerca de grandes ciudades como Madrid o el País Vasco. Las inscripciones están abiertas a través de la web de AGALSA.