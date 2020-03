El Colegio de Médicos de Burgos hace un llamamiento a la responsabilidad para frenar el coronavirus

El Colegio Oficial de Médicos de Burgos hace un llamamiento a la responsabilidad de los ciudadanos para poder paliar la extensión de la enfermedad del coronavirus y evitar así un colapso del sistema sanitario en la provincia de Burgos, ante la evolución del COVID-19 en Castilla y León y, principalmente, en la provincia de Burgos- donde los casos han ido en aumento en los últimos días.

A tenor del incremento de casos en España, y con la experiencia vivida en países europeos como Italia, apela a que “las personas sean conscientes de que hay que “frenar la curva” del contagio del coronavirus. Algo que solo puede hacerse, insistieron, si las personas se alejan de focos de contagio y mantienen unas reglas de higiene que en estos momentos resultan “esenciales”, siguiendo las recomendaciones de las instituciones sanitarias.

De forma paralela, la entidad colegial burgalesa apoya las medidas adoptadas en las últimas horas en las ciudades de Burgos y Miranda de Ebro -que han suspendido las clases en todos los niveles educativos- y han suspendido el transporte público para evitar posibles contagios. Asimismo, aplaude las medidas adoptadas desde la Consejería de Sanidad y la Diputación de Burgos en aras a evitar que los contagios se disparen en las próximas semanas.

El Colegio de Médicos hace un llamamiento a los burgaleses para que se queden en casa en los próximos días y eviten espacios públicos. Asimismo, recomiendan que no se debe ir a los centros de salud si no es imprescindible, ni acudir a los servicios de urgencias si los motivos no son de fuerza mayor.

En definitiva, el Combu espera que “la responsabilidad de todos revierta en un beneficio colectivo y en un buen funcionamiento del sistema de salud público al igual que la sanidad privada”. De forma paralela, agradece “la labor constante y sin descanso” que están desarrollando los profesionales médicos y sanitarios que están trabajando en un escenario nunca visto ni en la provincia, ni en España.

Por último, recuerda a la población que ante una sintomatología menor no se deben utilizar los servicios de urgencias para evitar su colapso. Se deberán hacer las consultas en los teléfonos de información y atención habilitados. En el caso de Castilla y León es el 900 222 000 para consultas sobre el coronavirus ó al 112 en caso de urgencias.