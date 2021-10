El codirector de la campaña de Obama en 2012 y el exministro Pedro Duque, participan en foroBurgos 2021

foroBurgos 2021 contará con la participación del codirector internacional de la campaña de Barack Obama en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2012, Juan Verde, y del astronauta y exministro Pedro Duque. Así lo anunció hoy el director general de Fundación Caja de Burgos, Rafael Barbero, durante la presentación de la decimotercera edición de foroBurgos, Sociedad y Empresa, que tendrá lugar el jueves 4 de noviembre en el auditorio de Cultural Cordón, a partir de las 18.30 horas.

La jornada supone una cita de referencia para el mundo empresarial y una plataforma para fomentar el intercambio de opiniones y poner en común las inquietudes y reivindicaciones de los empresarios. El encuentro, para el que las inscripciones ya están abiertas -www.cajadeburgos.com/foroburgos-, se desarrollará en esta ocasión bajo el título ‘La sostenibilidad, fuente de eficiencia en la empresa’ con la premisa de abordar un concepto que la crisis del COVID-19 ha elevado hasta un nivel de máxima prioridad por parte de las empresas, organizaciones e instituciones públicas.

Cada vez más expertos sostienen que la empresa del futuro debe operar bajo un imperativo distinto. La recompensa para las empresas se encamina a tener un negocio responsable que genere valor a largo plazo para sí mismo y para sus interlocutores. El evento también se podrá seguir por streaming a través de ese mismo espacio web.

La cita contará con dos ponentes de reconocido prestigio. El primero de ellos, Juan Verde, codirector internacional de la campaña de Barack Obama en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2012 y un reconocido estratega internacional para el sector privado y público. Como profesional diseña soluciones innovadoras para atraer inversiones extranjeras, acelerar el desarrollo económico, establecer alianzas estratégicas y se especializa en economía sostenible.

En el ámbito político ha trabajado con algunas de las personalidades más importantes del mundo como los ex presidentes Barack Obama y Bill Clinton, la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, el ex vicepresidente Al Gore, el fallecido senador Ted Kennedy y el ex Secretario de Estado John Kerry. A nivel de gobierno trabajó con los gobiernos de Lituania, Gibraltar y Estados Unidos, así como numerosos gobernadores y alcaldes en Hispanoamérica.

En el ámbito corporativo, ha asesorado a varias y prestigiosas empresas como Google, Cisco, SAS o el Banco Santander en Estados Unidos. Además, ha colaborado con instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Universidad de Harvard o el Banco Mundial.

Left4:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Durante la administración del presidente Obama, Juan Verde ocupó el puesto de subsecretario adjunto para Europa y Eurasia en el Departamento de Comercio del Gobierno de los Estados Unidos. Como cargo de confianza de la Casa Blanca, lideró los esfuerzos del departamento para resolver cuestiones de política comercial y de acceso a mercados a los que se enfrentan las empresas estadounidenses. Adicionalmente, fue responsable de desarrollar políticas y programas para fomentar las relaciones económicas y comerciales con 52 países de esta región.

Como defensor de las causas ambientales, la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático, Juan Verde colaboró con el ex vicepresidente Al Gore para establecer y liderar filiales de su fundación, ‘Climate Reality Project’ en España y Argentina. Actualmente, preside la Fundación Advanced Leadership, una institución americana sin ánimo de lucro cuya misión es capacitar a la próxima generación de líderes a través del desarrollo de habilidades profesionales para aumentar su competitividad como agentes de cambio en la sociedad.

También participará en foroBurgos 2021 Pedro Duque, exministro de Ciencia e Innovación y el primer astronauta español en viajar al espacio y además lo ha hecho en dos ocasiones. Fue entrenado en la Ciudad de las Estrellas en Moscú (Rusia) y en Estados Unidos. Miembro del primer equipo de astronautas de la Agencia Espacial Europea y formado en las instalaciones de la NASA, su oportunidad llegó el 29 de octubre de 1998, cuando voló por vez primera al espacio a bordo del transbordador ‘Discovery’ ocupando el puesto de Ingeniero de Vuelo número 3.

Left5:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Cinco años después, Duque regresó al espacio, esta vez para viajar a bordo de una nave rusa Soyuz hasta la estación Espacial Internacional, donde permaneció 10 días y realizó 25 experimentos en las áreas de biología, fisiología, física, observación de la tierra, educación y nuevas tecnologías, incluyendo operaciones con el Microgravity Science Glovebox, un equipo científico desarrollado en Europa.

Es miembro de la Real Academia de Ingeniería y le fueron concedidos la "Orden de la Amistad" de la Federación Rusa; la gran cruz al mérito Aeronáutico (febrero de 1999) y el Premio Príncipe de Asturias 1999 de Cooperación Internacional, que comparte con los astronautas Chiaki Mukai, John Glenn y Valery Polyakov.

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez le eligió en 2018 como ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, cargó que asumió de nuevo en 2020, cargo que ejerció hasta 2021. Como ministro, Pedro Duque apostó desde el primer momento por la innovación, convencido de la necesidad de apoyar de forma decidida el desarrollo tecnológico y la investigación básica.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ediciones anteriores

Durante las doce ediciones, foroBurgos, que ha reunido a más de 3.000 empresarios, ha contado con la presencia de destacados ponentes, entre los que figuran Joaquín Almunia, comisario Europeo de Asuntos Económicos y Monetarios; José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno; Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola; Emilio Ontiveros, consejero delegado de AFI; Alfons Cornellá, presidente de Infonomía; Fernando Becker, director de Recursos Corporativos de Iberdrola; Senén Barro Ameneiro, rector de la Universidad de Santiago; Manuel Hita Romero, director general de Airbus en España o Mauro Guillén, de la Wharton School de la Universidad de Pennsylvania, entre otros.

En la edición de 2020 intervinieron del periodista y escritor Sebastián Álvaro, director y creador de ‘Al filo de lo imposible’, y Olga San Jacinto, miembro del equipo que estableció Google Operations en Europa.