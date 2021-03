Ciudadanos asegura que no hay riesgo de ruptura ni en la Diputación (Cs-PP) ni en el Ayuntamiento (Cs-PSOE)

Ciudadanos (Cs) Burgos aseguró hoy que no hay riesgo de ruptura ni en el gobierno de coalición de la Diputación provincial (Cs-PP) ni en el del Ayuntamiento de Burgos (Cs-PSOE), tras la presentación ayer miércoles por parte del PSOECyL de una moción de censura contra el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

Así lo aseguró hoy el secretario de Acción Institucional de Cs Burgos, Lorenzo Rodríguez, en declaraciones a la agencia Ical. En este sentido, aseveró que en la institución provincial se está trabajando en el Acuerdo de Gobernabilidad que se alcanzó entre PP y Cs tras las elecciones de mayo de 2019 y aseguró que se trata de un acuerdo que “se va a seguir cumpliendo”.

Si bien, reconoció que “se está trabajando con nuestras diferencias” pero aclaró que “hablamos todos los días y trabajamos con gran esfuerzo”. “Cs no entró para ocupar una silla sino para gestionar”, exclamó.

“Donde gobernamos lo hacemos para gestionar, no miramos si nos van a votar o no”, aseveró Lorenzo Rodríguez. Por ello, afirmó que el pacto entre PP y Cs en la Diputación de Burgos “va bien” y confió en que se pueda acabar la legislatura en 2023 porque, dijo, “sería bueno para la provincia”.

Asimismo, consideró que “el PSOE, que podría entrar a gobernar no creo que tenga idea de venir a gestionar sino de ocupar un puesto”. “Para gobernar hay que venir a gestionar y no solo porque le hayan votado; no hay que venir solo sino a gestionar y no sé si con el PSOE llegaríamos a un acuerdo porque no está preparado para gestionar”, manifestó el también vicepresidente de la Diputación burgalesa.

Rodríguez reiteró que “se está trabajando” y entendió que “las mociones hay que hacerlas para trabajar”. “Yo no digo que mañana se pueda llegar a romper el acuerdo con el PP (en la Diputación)” pero lo vio difícil dado que “cuando dos personas trabajan en un acuerdo de gobernabilidad, como es el caso del PP, con César Rico nos reunimos todos los días”.

“En la Diputación de Burgos gobierna un equipo de gobierno y lo que se hace, se hace entre todos, no hay cotas de poderes sino un trabajo diario basado en el respeto entre un partido con otro”, aseguró, tras recordar que “tuvimos nuestros problemas al principio pero dialogando se solucionan las cosas”.

Ayuntamiento (PSOE-Cs)

Por otro lado, el responsable de la formación naranja en Burgos se refirió al pacto que mantiene su formación con el PSOE en el Ayuntamiento de la capital y señaló que “Cs da estabilidad y no viene a ocupar sillones”. “Se está demostrando”, afirmó, y agregó que lo hacen “por el bien de los burgaleses, de la provincia y por los municipios, sean del partido que sean, para que sigan creciendo”.

“Una ciudad como Burgos tiene que tener una estabilidad y a la vista está que desde que Cs ha entrado se están empezando a gestionar las cosas en el Ayuntamiento de Burgos”, apuntó, al tiempo que señaló que los liberales “miran a trabajar y a gestionar” y aseguró que “se está haciendo un trabajo con el PSOE, que sigue el acuerdo intacto, se sigue trabajando” y confió en que pueda llegar a 2023.

Por su parte, el acalde de Burgos, Daniel de la Rosa, señaló en su cuenta oficial de Twitter que “se abre la oportunidad al cambio en Castilla y León tal como mandaron las urnas en mayo de 2019”. “Es de justicia que Luis Tudanca fuera el presidente autonómico”, apuntó y subrayó que “el mejor ejemplo del ejercicio de responsabilidad que pudiera hacer Cs en nuestra Comunidad está en Burgos”.

Al respecto, el vicealcalde, Vicente Marañón (Cs), señaló hoy que “Cs ya se ha manifestado tanto a nivel regional como nacional” y añadió que “sobre este punto y mi posicionamiento es exactamente el mismo: el del partido”.