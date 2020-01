La ciencia y la tecnología serán los nuevos usos de La Estación

El Ayuntamiento de Burgos y la Universidad de Burgos suscribirán el próximo martes un convenio para dotar al centro cultural de La Estación de nuevos usos relacionados con la ciencia y la tecnología. "Será La Estación de la ciencia y la tecnología, un proyecto ilusionante que presentaremos y en el que, desde luego, tenemos ambas partes mucha ilusión y un compromiso importante", afirma el rector de la UBU, Manuel Pérez Mateos, que durante esta semana visita a las instituciones dentro del 25 aniversario de la institución académica.

Pérez Mateos también ha avanzado algunos detalles sobre cómo avanza el proyecto de rehabilitación del antiguo Hospital de la Concepción. Asegura que "para finalizar nuestra tarea tenemos que presentar el estudio de detalle que estamos completando porque recibimos a mitad del mes de diciembre el proyecto básico, que es fundamental para poder hacer ese estudio de detalle, con lo cual yo entiendo que en los próximos días, en este mismo mes, lo podremos presentar al Ayuntamiento".

En este sentido, el alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, ha manifestado su preocupación por que se cree un Gobierno estable en España que pueda sacar una partida para la ejecución de este proyecto. "Llevamos 3 años con presupuestos prorrogados, no solo en el Ayuntamiento de Burgos sino en el Gobierno de España y es fundamental que el país cuente con un Ejecutivo, ya no hay funciones, si no con plenas competencias para empezar a tramitar ese proyecto de Presupuestos que se apruebe por el Parlamento, que se aprueba en el Congreso y en el Senado, para que este año tengamos la posibilidad de incorporar una partida suficiente para sacar a licitación y contratación el proyecto de ejecución y no perder un año, pero como eso no depende de nosotros pues estamos a la expectativa", recalca De la Rosa.

Desde la Universidad aspiran a que en este año 2020 se pueda sacar a concurso ese proyecto de ejecución y empezar a planear los siguientes pasos a dar.