Christina: "Nunca podía imaginar que en este siglo hubiera una guerra como la Primera o la Segunda Mundial"

Christina, una joven ucraniana de 16 años que vive en Burgos desde hace once meses, reconoció hoy en la capital burgalesa que “nunca podía imaginar que en este siglo XXI de nuestra vida hubiera una guerra así, que pudiera ser como lo fue la Primera o la Segunda Guerra Mundial”. “Nunca podía imaginar que en el siglo XXI hubiera una guerra así”, reiteró, al tiempo que lamentó que “es que yo tengo dieciséis años, no soy ni siquiera adulto, y nunca podían imaginar que tuviera que marchar de mi país, estudiar en otro colegio, no ver a mis amigos, a mi hermana, a mi familia…”.

Un grupo de mujeres ucranianas quisieron unirse, junto al Ayuntamiento de Burgos, a la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) hoy a las 12 horas del mediodía en la plaza Mayor de una concentración silenciosa de cinco minutos en la puerta del Ayuntamiento, con motivo del primer aniversario de la guerra en Ucrania, en solidaridad con la población ucraniana y sus millones de desplazados, así como para urgir el final del conflicto bélico originado por el presidente ruso contra la nación de Ucrania y el restablecimiento de la paz y la legalidad democrática internacional.

El alcalde Daniel de la Rosa declaró que “no cabe duda que España, con todos sus vecinos y sus instituciones al frente, están apoyando y están colaborando para la defensa del territorio ucraniano no solamente desde el punto de vista político y diplomático sino también contribuyendo con armas defensivas para que la derrota de Putin y de la Federación Rusa pueda producirse cuanto antes”.

Así, reconoció que “no sospechaba que íbamos a estar a estas alturas todavía con la guerra abierta” pero calificó como “del todo admirable la defensa que se está haciendo, la entrega que está haciendo el pueblo ucraniano, su gobierno, su presidente, frente a la amenaza y evidentemente la ocupación que se sigue manteniendo en parte del territorio”.

Asimismo, De la Rosa consideró que “es responsable por parte de todos los responsables políticos de los países de la Unión Europea trasladaros nuestro total compromiso”. “Estamos con vosotros, sé las dificultades que estáis atravesando, que hemos acogido durante meses muchas familias que tuvieron que emigrar, que tuvieron que salir forzadamente del país, refugiados, y estamos convencidos de que la victoria será vuestra”, manifestó. Finalmente, reclamó a las administraciones que “no duden en prestar todo el apoyo necesario para derrotar al invasor”.