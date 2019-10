La catedral acoge mañana un encuentro de escolanías

Con el lema «Música desde lo más tierno del alma», la Catedral de Burgos acogerá este sábado 26 de octubre un encuentro de escolanías, en el que participarán miembros de los coros de voces blancas de las catedrales de Santa María de Burgos, La Almudena de Madrid y San Antolín de Palencia. Además, a las 18:00 horas, en el altar mayor de la Seo burgalesa, tendrá lugar un concierto conjunto de las tres agrupaciones, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo. Cada una de ellas ofrecerá un programa de 20 minutos aproximadamente, para concluir con dos canciones que interpretarán conjuntamente.

La iniciativa ha partido de la Escolanía de Pueri Cantores de la Catedral de Burgos, que ya hace algunos años, cuando estaba al frente Luis María Corbí, organizó un encuentro nacional . En esta ocasión participarán junto con la agrupación burgalesa las de las Catedrales de Madrid y Palencia «por cercanía y amistad», según explica el director de los Pueri Cantores, Amador Pérez. Se da la circunstancia de que la única de las tres escolanías formadas íntegramente por varones es la de la Catedral de Burgos, una tradición que en la mayoría de las de España se va perdiendo (siguen siendo exclusivamente masculinas las de El Escorial, El Valle de los Caídos, los Seises de Toledo y Covadonga). De hecho, en el concierto del sábado representarán a los Pueri Cantores once de los trece niños que la componen actualmente, «y es que llegará un momento en que haya que recurrir a las niñas, porque si no, desaparece»; lamenta su director. «No me gustaría, porque cuando cantan solo niños el sonido es diferente», añade.

Sobre el programa que ofrecerán el sábado, Amador Pérez Señala que los Pueri Cantores no se ceñirán a partituras religiosas, sino que incluirán dos temas de Disney, en un intento de abrirse a un repertorio que capte no solo la atención del público sino, sobre todo, la de los pequeños intérpretes