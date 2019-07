Carta abierta del alcalde de Burgos

El nuevo alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, ha querido dirigirse a los ciudadanos, después de haber sido elegido alcalde el pasado 15 de junio. Lo ha hecho a través de una carta abierta, que aquí te ofrecemos:

Tras algo más de dos semanas de intenso y a la vez satisfactorio trabajo, quiero, a través de estas líneas, transmitir mi más sincero agradecimiento por la emocionante acogida que me habéis brindado en estos días. Siento que es obligado dar las gracias a todas las personas que, tras mi toma de posesión como alcalde de la ciudad, me habéis hecho llegar vuestras felicitaciones y muestras de apoyo.

Son muchísimas las personas que bien a través de mensajes, escritos o correos electrónicos, bien de manera personal, me habéis transmitido vuestra confianza en que vamos a conseguir una ciudad mejor. Esa ilusión tan contagiosa alcanza también a mis compañeros en el equipo de Gobierno que han asumido la tarea con una implicación fuera de toda duda. Nuestro compromiso por ganar el futuro de nuestra ciudad para todos los burgaleses se ve reforzado con este apoyo ciudadano.

Como alcalde, me pongo a disposición de todas y cada una de las personas que viven en nuestra ciudad como no puede ser de otra forma. No entiendo la política municipal de otro modo que no sea el de tender manos y el de plantear un diálogo franco y abierto con la sociedad entera. Ese es mi primer compromiso: construir entre todos, una ciudad para todos.

A pesar de que la candidatura socialista obtuviera una amplia victoria electoral el pasado 26 de mayo, soy consciente de que no gobernamos con mayoría absoluta y que esta voluntad de establecer el diálogo como instrumento permanente en la acción de gobierno, debe serlo también con las diferentes formaciones políticas con representación en nuestro Ayuntamiento. De todas ellas espero igualmente que sepan priorizar los intereses de la ciudad y los burgaleses por encima de cualquier otro, tal y como demostramos los socialistas estos últimos cuatro años desde la oposición.

En la confianza de que el proyecto que lidero para Burgos estará a la altura de la ilusión despertada, recibid un saludo de vuestro alcalde