Carolina Blasco anuncia su salida del Partido Popular y el PP le exige su acta de concejal

La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Burgos, Carolina Blasco, anunció hoy que cesa “de forma inmediata” como militante del Partido Popular (PP) y que renuncia a la portavocía de la formación en el Consistorio. Además, avanzó que pone su acta de concejal a disposición del partido por el que concurrió a las elecciones para que “a partir de este momento hagan lo que consideren oportuno”.

Si bien, Blasco, visiblemente nerviosa, aseguró que “de cualquier forma" va a seguir “estando a disposición” en lo que entendió que debe ser “una salida razonable, dialogada y consensuada” que “no perjudique, sobre todo, el interés de los burgaleses” porque, según defendió, tienen ”temas que son importantes que afectan a la ciudad”.

En cuanto a si encabezará una nueva formación política denominada ‘Decide Burgos’ para las próximas elecciones municipales del 28 de mayo, Blasco no quiso confirmar este aspecto porque prefirió esperar a la convocatoria de los comicios que se producirá el 3 de abril. Carolina Blasco, quien lleva los últimos cuatro años liderando la oposición al gobierno de coalición PSOE-Ciudadanos, se postuló como candidata del PP a la Alcaldía de Burgos pero el partido optó por la senadora Cristina Ayala.

“En principio, voy a considerar muy seriamente durante esta semana” para tomar la decisión sobre “si proceder a a dar ese paso de forma definitiva”, dijo, al tiempo que calificó de “evidente” que “hay personas muy cercanas" a su entorno que desde el principio han estado intentando convencerle de que debe concurrir a estas elecciones. Si bien, reconoció que “esa toma de decisión es complicada” en cuanto a que “hay que ver cuál es la profundidad, las exigencias, la implicación, la cuantía económica…”.

“Yo entendí esa reacción y creo que reaccioné de una forma correcta y adecuada”, afirmó, al tiempo que apuntó que “he seguido trabajando desde ese momento sin pedir explicaciones porque tampoco se me han dado y lo que he hecho fundamentalmente es dejarme el alma día a día trabajando por los burgaleses, trabajando y dando la cara día a día por el Partido Popular hasta el final y, sobre todo, para cumplir con el compromiso que asumí con el Partido Popular y también con todos los burgaleses el día que me presenté a las elecciones en el 2019 formando parte de la candidatura de el Partido Popular”.

“Cerrar esta etapa de una forma razonable”

A partir de hora, dijo, su intención es “cerrar esta etapa de una forma razonable”. “Creo que así debe ser”, aseveró, al tiempo que relató que “me pidieron generosidad y generosidad voy a tener a la hora de cerrar esta etapa, de salir ordenadamente del Partido Popular y, sobre todo, porque no tengo intención de hacer ningún daño ni de socavar la imagen del Grupo municipal Popular donde hay personas que han trabajado durante todos estos años y además hemos sabido superar las dificultades que esta situación ha generado desde hace pocos meses pero creo que todos hemos tenido altura de miras suficiente para poner por delante el interés de los burgaleses frente a problemas que pudiera haber internamente”.

En este sentido, Blasco entendió que “creía que era mi responsabilidad hasta la convocatoria de elecciones seguir haciendo lo mismo, seguir dando la cara por el Partido Popular, seguir defendiendo el día a día y seguir dando noticia de lo que sucede en este Ayuntamiento y, sobre todo, y lo más importante defendiendo a los burgaleses”.

A su vez, insistió en que su labor se centró en “dar la cara todos los días por el Partido Popular sin que haya salido una palabra de mi boca en contra de lo que sucedió en ese momento, en contra de la ausencia de explicaciones o en contra de lo que pudiera suceder en el futuro”. “Esta ha sido la forma que he creído que tenía que mantener hasta que se convocaran elecciones el próximo 3 de abril”, dijo. Un día al que se refirió como “el que marca realmente el pistoletazo de salida de los nuevos proyectos que liderarán o que tratarán de liderar la Alcaldía en el Ayuntamiento de Burgos”.

Sin embargo, Blasco lamentó que “no podría decir lo mismo en sentido inverso” pero aseguró que “sin embargo, no me ha parecido oportuno hacer ninguna mención ni consideración, como en principio tampoco tengo absolutamente ninguna intención de hacerlo si todo progresa como creo que debe de progresar”.