Carlos Martínez Falcón, nuevo coordinador de la Asamblea local de Ciudadanos Burgos

Con el 63,6% de los votos, Carlos Martínez Falcón es el nuevo coordinador de la Agrupación local de Ciudadanos Burgos, después de que se tuvieran que convocar elecciones a esta Junta Directiva tras la dimisión de cuatro miembros de la formación naranja en los últimos meses. En la tarde de este miércoles tenía lugar la votación para elegir entre la candidatura renovadora, como se autodenominaba la encabezada por Jorge Villamudria, o la continuísta de Carlos Martínez Falcón.

Fnalmente ha sido este último el elegido con 35 votos, por los 20 obtenidos por Jorge Villamudria. El vencedor, Carlos Martínez, apela a la unidad. "La candidatura llevaba un lema que lo dice todo: 'Juntos somos Ciudadanos' y lo que queremos es eso, que todos seamos un gran equipo donde estemos juntos porque estamos luchando por lo mismo", señala Martínez.

Para ello, dice que con él al mando va a comenzar una etapa integradora basada en 3 pilares: la gestión, mayor participación de los afiliados y la información de los mismos.

Pierden, por tanto, quienes defendían un cambio de rumbo en Ciudadanos Burgos y apostaban por una mayor transparencia, entre los que se encontraba la antigua portavoz de Ciudadanos Burgos, Gloria Bañeres. Jorge Villamudria podría ahora abandonar el partido tras su derrota, pero Carlos Martínez va a intentar que continúe. "Jorge Villamudria es un afiliado como yo. Me llevo muy bien con él, a mí no me dijo que se vaya a ir pero bueno, cada uno puede hacer lo que quiera. Yo estaré encantado de que forme parte de este gran equipo, como todos los que le han votado y toda su candidatura porque es que lo pienso y voy a luchar por ello", apunta el ganador.

Respecto a la falta de transparencia que criticaba Villamudria, Martínez dice no estar de acuerdo. Asegura que él en sus 3 años como afiliado no ha visto ningún tipo de oscurantismo e indica que lo único que hay que hacer es seguir las normas del partido.