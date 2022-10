Cáritas Burgos creará una red social para evitar la desconexión social de los "sintecho"

Cáritas Burgos ha presentado este jueves su campaña ‘Fuera de cobertura’ con la que pretende promover la creación de una red social que evite la “desconexión social” de las personas sin hogar, los denominados ‘sintecho’, ha explicado Pilar Martínez, técnico del Centro de Integración Social, dependiente de la Fundación Lesmes.



Esta fundación y Cáritas ya ayudan a los ‘sintecho’ a encontrar un hogar pero reforzarán su labor de ayudarles también a insertarse en las redes sanitaria, social y legal, para que no queden totalmente excluidos y vean como se agrava su situación.



Pilar Martínez ha destacado también la importancia de ayudar a estas personas a superar la brecha digital, porque muchos de los trámites que tendrían que realizar requieren el uso de ordenador, a lo que no tienen acceso “porque no tienen medios digitales y tampoco saben usarlos”.



La técnico se ha referido también al incremento del número de jóvenes ‘sintecho’ que están detectando y que suponen un nuevo problema porque suelen tener más reticencia a integrarse en residencias, por lo que están intentando propiciar su acogida en viviendas tuteladas.



En los nueve primeros meses de este año, Cáritas diocesana de Burgos ha atendido a 1.052 personas sin hogar, de las que 101 han sido mujeres; el año pasado atendieron a 1.011 personas, 94 mujeres.