Carbonell: “Para asegurar la humanización hace falta un pensamiento crítico y de especie”

El antropólogo y codirector de los yacimientos de Atapuerca, Eudald Carbonell, afirma que para asegurar la humanización y evitar la extinción “hace falta un pensamiento crítico y de especie”. Lo ha hecho durante la presentación de su último libro ‘El porvenir de la humanidad. Decálogo para la supervivencia de nuestra especie’, con el que quiere lanzar un “mensaje esperanzador antes del colapso”.

En este sentido, explica que el colapso no llegará dentro de unos años, sino que ya nos encontramos en un proceso de “destructuracióndel sistema”, aunque recuerda que colapsar no significa “extinguirnos”, sino que es un “aviso”. “Es como cuando tienes un dolor y no le haces caso”, ejemplifica, destacando la importancia de hacer caso a estos avisos y actuar para evitar la extinción.

El libro, publicado por RBA, salió a la venta el pasado 20 de octubre, aunque la presentación oficial en el Museo de la Evolución Humana (MEH) tuvo lugar ayer. En esta obra, el autor habla sobre diez conceptos sobre los que el ser humano debe reflexionar para construir una “sociedad del pensamiento”

En este sentido, Carbonell afirma que el Homo sapiens se encuentran en un “momento crucial” de su evolución, con una sociedad que está “colapsando”, debido a un sistema económico que “genera desigualdad” y que tiene un “impacto negativo en la ecología al acelerar los cambios en la biosfera a un ritmo que aún no somos capaces de procesar”. En este sentido, Eudald Carbonell explica que el capitalismo es un “desarrollo normal de la evolución histórica de las sociedades y está acabado, podrido, y como todo desaparecerá y llegará otro”.

“Lo importante aquí es discutir cómo queremos que sean las poblaciones humanas”, afirma el codirector de Atapuerca. Señala así que su objetivo con este libro es que los lectores reflexionen sobre estos conceptos. De hecho, destaca que está muy dedicado a los jóvenes, para que ellos, con su pensamiento crítico reflexionen y lleven a cabo las acciones necesarias para evitar la extinción.

De hecho, en el libro es claro al indicar que nuestra especie se halla en una “encrucijada”, y se debe completar el proceso de humanización o lanzarse “de cabeza a la extinción”. “Si no tomamos decisiones de los avisos que estamos constantemente recibiendo y sabemos hacia dónde queremos ir, difícilmente podemos corregir los déficit evolutivos que tenemos”, explica, recordando que la pandemia, la crisis económica y la tendencia del cambio climático son avisos que están alertando sobre la situación y debemos hacerlos caso.

Carbonell considera además que el ser humano no está “preparado” para este proceso y por ello tendrá que prepararse. “Es un trabajo de individualidad colectiva, haciendo caso a todas las personas capaces de tener una visión e información científica que permitan trabajar y aplicar estos conceptos”, añadió.

La conciencia crítica de la especie, la individualidad colectiva, la socialización de la tecnología, la conciencia operativa, el fin de la globalización, el inicio de la planetización, el incremento de la diversidad, la desaparición de los líderes y de la jerarquía social; así como la feminización de la especie y el equilibrio social y ecológico de la especie son los temas sobre los que reflexiona. “Abortar la globalización y plantear la planetización” son dos conceptos que Carbonell considera que son de gran importancia y son más “urgentes”.

Carbonell asegura estar muy contento con la acogida que está teniendo el libro, especialmente entre los jóvenes, ya que les está animando a reflexionar y dar su propia opinión sobre los conceptos que él define en el libro.