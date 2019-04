La calle Pozanos ganará en accesibilidad

El proyecto de remodelación de la calle Pozanos, en Burgos capital, dotará de accesibilidad la zona peatonal que, en la actualidad, cuenta con muchos desniveles de terreno por las zonas ajardinadas y los accesos a las viviendas en una de las aceras.

El proyecto, presentado hoy por el alcalde de Burgos, Javier Lacalle, consiste en la reurbanización de la Calle Pozanos, con el objetivo de dotar de accesibilidad a los itinerarios peatonales. Para conseguir dicho objetivo se eliminan los dos carriles de circulación con sentido oeste-este, de forma que se separa el tráfico rodado de la acera de los números pares. Se mantiene el sentido de tráfico oeste-este mediante la transformación de unos de los carriles este-oeste en el sentido contrario.

Se mantiene la parada de autobús existente y se la dota de condiciones de accesibilidad y se mantienen los accesos de vehículos a las parcelas que así lo han solicitado, creando -en todo el tramo que es posible- un aparcamiento en línea.

El pavimento proyectado son losas de hormigón monocapa y será necesaria la superposición de capas de mezcla bituminosa para eliminar el desnivel existente entre el firme de la glorieta en la confluencia de la Calle del Hermano Fortunato y la acera proyectada. No se realizará actuación en la glorieta de la confluencia de la Calle Río Odra.

El ámbito de actuación es desde el entorno de la glorieta de confluencia de la Calle Hermano Fortunato hasta el entorno de la glorieta de confluencia de la Calle Río Odra. Adicionalmente, se actúa en la iluminación del resto de la Calle Pozanos para dar homogeneidad al alumbrado global de la calle.

Se realiza la modificación del alumbrado existente de toda la Calle Pozanos, con nuevas luminarias en el ámbito de actuación con modificación de urbanización, y por el contrario, en el resto de la Calle Pozanos se sustituyen únicamente las luminarias. Las luminarias utilizadas serán de tecnología Led. Además, se realiza la sustitución y renovación de todos los servicios afectados por las obras.

La longitud de la Calle Pozanos afectada por las obras es de 229 metros, con un ámbito de superficie de 5.482 m2, de los que 2.880 se corresponden con viario, 580 con aparcamientos, 656 con jardines y 1.366 metros cuadrados se destinan a aceras.

Como resultado de las obras, se generan 13 plazas de aparcamiento y no se suprime ninguna. Asímismo, no hay árboles afectados por las obras y no está previsto plantar ningún árbol.

El importe de los materiales aportados por Aguas de Burgos para la ejecución de las obras es de 57.668,16 €. El presupuesto base de licitación de la actuación asciende a 610.348 euros y el plazo de obra establecido en el proyecto es de seis meses.