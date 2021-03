El Cabildo busca con Unesco "una postura común" y colocará las puertas de Antonio López "donde se pueda poner"

El arzobispo de Burgos, Mario Iceta, reveló hoy que el Cabildo de la Catedral dialoga con Icomos para buscar “una postura común” y colocar las puertas de bronce del artista manchego Antonio López en la Catedral “donde se puedan poner”. También agradeció a la Consejería de Cultura y Turismo “el diálogo fluido” para buscar “conjuntamente soluciones” y se resignó a que “en el peor de los casos” la Seo contará con “el Plan B”.

“La Catedral tendrá esa obra de Antonio López y veremos donde se instala porque no se debe dejar pasar un tren muy importante”, exclamó, al tiempo que calificó esta obra como la “más monumental, más madura y seguramente definitiva” del autor, así como “la obra más importante religiosa del primer tercio del siglo XXI”. “No les quepa la menor duda”, apostilló.

Asimismo, Iceta señaló que el Cabildo Metropolitano “está ya contactando con la Unesco, con Patrimonio, con Icomos, para dialogar de este tema” y apuntó que “no tenemos prisa” dado que “la Catedral lleva 800 años en pie”, por tanto, añadió: “No tenemos prisa de dialogar, de modo que busquemos una postura común y nos hagamos con esta obra”.

Sin embargo, abrió la posibilidad de que finalmente no pueda aprobarse tal y como hoy se propone y declaró: “¿Que al final no es posible en el lugar de las puertas? Lo vamos a intentar por todos los medios pero esa obra será nuestra, la pondremos donde se pueda poner”. En este sentido, confirmó que el proyecto “no estará” para el 20 de julio, 800 aniversario de la colocación de la primera piedra de la Catedral burgalesa.

“Sin prisa pero sin pausa, como dice el refrán castellano. Yo desde luego sé que para el 20 de julio no van a estar. No sé cuando van a estar. Me importa menos cuándo van a estar. Quiero que estén bien y que estemos todos contentos y que eso dure otros 800 años por lo menos”, manifestó el arzobispo de Burgos.

Así, el Cabildo trabajará por ver colocadas las puertas en el lugar para el que están diseñadas. Si finalmente no se pudieran instalar en la fachada de Santa María, “el plan ‘B’ sería instalarlas en otro lugar”, aunque eso sería “dejar pasar un tren”. “Lo intentaremos por todos los medios pero esa obra será nuestra y en unos años reconoceremos su valor”, insistió el arzobispo.

“Hoy es incomprensible comprender Bilbao sin el Guggenheim o sin el metro, y algunos pensaron cuando se hizo que aquello era una ‘bilbainada’”, indicó. “Hoy, sin embargo, se han convertido en motor de economía, de visitas, de turismo, de referencia mundial, de estar en el mapa”, argumentó el arzobispo. “Nosotros no podemos permitirnos el lujo de prescindir de la obra culmen de un autor excelente como es Antonio López”, remarcó, y agregó que “es una inversión de futuro”.

“Prudencia y la inteligencia”

Se trata de unas declaraciones que realizó hoy en el transcurso de la firma de un convenio entre la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León y la Fundación VIII Centenario para la realización de algunos actos. Preguntado por el estado de la cuestión, el consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, respondió diciendo que la solicitud trasladada por el Cabildo aúna “prudencia e inteligencia”.

“Es de valorar que la prudencia y la inteligencia van de la mano”, dijo. “Se va a hablar con la Unesco y desde la Consejería y la Dirección General de Patrimonio aconsejaremos y asesoraremos en todas aquellas cuestiones que se necesiten para no sabemos si reorientar el proyecto, presentarlo, ver qué orientación hay que darle y, en todo momento, teniendo siempre presente que el ser un bien Patrimonio de la Humanidad tiene una serie de derechos pero también tiene una serie de obligaciones”, argumentó el dirigente autonómico.

Solicitud de aplazamiento del estudio

El Cabildo de la Catedral de Burgos solicitó el pasado 10 de marzo, a través de una petición en el registro, que la Junta de Castilla y León aplace el estudio y la decisión sobre el proyecto de sustitución de las puertas de la portada principal de la Catedral de Burgos. Así lo informó en un comunicado en el que asegura que el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) elaboró su informe del pasado 12 de febrero en función de la documentación recibida hasta el 16 de enero de 2021.

Dada la “relevancia y la envergadura del proyecto”, el Cabildo Catedralicio considera de “máxima importancia” que este organismo conozca los avances realizados desde entonces y disponga de un plazo razonable para evaluarlos. El pasado mes de febrero, Icomos emitió un dictamen desfavorable a las puertas de bronce del artista manchego Antonio López para la Catedral de Burgos, aunque desde el Cabildo recordaron que este no es vinculante ya que el organismo competente es la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León. Tras recibir la comunicación oficial de Icomos, la institución catedralicia sostuvo que la obra de Antonio López es una “contribución de excepcional valor cultural, social y evangelizador para la Catedral y para Burgos”.