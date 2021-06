Burgos, testigo de los Premios de la Música Independiente 2021 que por primera vez no se celebran en Madrid

El Teatro Principal de Burgos acogió hoy la decimotercera edición de los Premios MIN de la Música Independiente, organizados por la Unión Fonográfica Independientes (UFi), que por primera vez en su historia, se celebran fuera de Madrid, con el objetivo de “dar visibilidad y protagonismo a la España vaciada”.

Los premiados en esta edición fueron Triángulo del Amor Bizarro, Premio The Orchard al Álbum del Año; Delaporte Premio Amazon Music al Mejor Artista; Rigoberta Bandini, Premio Ribera del Duero al Mejor Artista Emergente y Premio Radio 3 a la Canción del Año, por su canción ‘In Spain We Call It Soledad’; Ginebras con ‘Ya dormiré cuando me muera’ se alzó con el Premio al Mejor Álbum de Pop; Belako con ‘Plastic Drama’ logró el Premio Gibson al Mejor Álbum de Rock.

Por su parte, Delaporte logró el Premio a la Mejor Grabación de Electrónica con ‘Las Montañas’ ; Maria Rodés con ‘Lilith’ se alzó con el Mejor Álbum de Música de Raíz; Alizzz con ‘El Encuentro’ recibió el Premio Mejor Grabación de Músicas Urbanas; Astola y Ratón, Mejor Álbum de Flamenco con ‘Rock de Palo’; y Jorge Pardo & Gil Goldstein y su ‘Brooklyn Sessions’ se llevaron el Premio AIE al Mejor Álbum de Jazz.

Alba Ventura ganó el Premio a Mejo Álbum de Clásica con ‘Mozart Piano Sonatas Vol. 1’; Delaporte – Las Montañas / Eduardo Casanova, Premio Soundie al Mejor Videoclip ; Triángulo de Amor Bizarro recibió un segundo premio, esta vez en la categoría SAE Institute a la Mejor Producción; Renaldo & Clara con ‘L’amor Fa Calor’ obtuvieron el Premio Instituto Ramón Llull al Mejor Álbum en catalán; y Zetak con ‘Zeinen Ederra Izango Den’ logró el Premio Instituto Etxepare al Mejor Álbum en Euskera. Por su parte, Néboa con ‘A Realidade Enganosa’ se llevó el reconocimiento a Mejor Álbum en Gallego, mientras Fontaines D.C. con ‘A Hero’s Death’ logró el Premio a Mejor Álbum Internacional, y Crudo Pimiento el Premio a Mejor Diseño con ‘7 Acufenos’.

Organizados desde 2009 por la Unión Fonográfica Independiente, los Premios MIN reconocen la creación, la diversidad y la calidad artística de las producciones independientes publicadas en España. Cada año promocionan, nacional e internacionalmente, la música publicada por las Pymes del sector musical español, que publican el 80 por ciento de las novedades discográficas. Los Premios MIN dan a conocer artistas emergentes a nuevas audiencias, acercando la música y su proceso de producción al público y consolidando el reconocimiento de la actividad creativa.