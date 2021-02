Burgos será el punto de partida de La Vuelta de las Catedrales. Así se puso hoy de manifiesto en el Auditorio del Fórum Evolución de la capital burgalesa durante la presentación oficial del recorrido de La Vuelta 21 en una gala presentada por Carlos de Andrés y Pedro Delgado, que duró una hora y media y que retransmitió en directo Teledeporte y, en diferido, el Canal Internacional de RTVE.

En este marco, se desvelaron las 21 etapas de esta edición, que comenzará el 14 de agosto con una contrarreloj individual con inicio y meta en la Catedral de Burgos. Los organizadores de la ronda española, Unipublic, avanzaron la ruta que empezará y acabará con dos contrarrelojes, una inicial de ocho kilómetros con salida desde la Catedral de Santa María de la ciudad castellano y leonesa, que celebra su 800 cumpleaños, y una final el 5 de septiembre de más de 30 kilómetros con meta en la Seo de Santiago de Compostela, que sustituye a Madrid como fin de la carrera y como guiño al ‘Año Xacobeo’.

Así será la salida de La Vuelta Ciclista a España 2021 desde la Catedral de Burgos "Será la primera vez que una carrera en todo el mundo salga desde una Catedral", afirma Javier Guillén, director La Vuelta. La Seo burgalesa celebrará así su VIII Centenario Redacción COPE BurgosBurgos 29 oct 2020 - 19:23

La primera etapa de La Vuelta 2021 será una contrarreloj individual que se disputará sobre un recorrido netamente urbano de 8 kilómetros con salida y llegada a los pies de la Catedral de Burgos. El punto más técnico del recorrido será la ascensión al Alto de El Castillo, considerado Puerto de tercera categoría.

�� Etapa 1 | Stage 1 ��



�� Burgos. Catedral VIII Centenario 2021 > Catedral ��

�� 8 km



���� Etapa para especialistas con un recorrido muy técnico

���� A highly technical ITT for the specialists #LaVuelta21pic.twitter.com/FQo1gKyC1F — La Vuelta (@lavuelta) February 11, 2021

La segunda etapa (Caleruega-Burgos/Gamonal. 169,5 kilómetros) se convertirá en la primera oportunidad para los velocistas ya que es más que probable que finalice con una llegada masiva al sprint en la gran recta que supone la llegada en la calle Vitoria, a la altura del populoso barrio de Gamonal.

�� Etapa 2 | Stage 2 ��



�� Caleruega. VIII Centenario de Santo Domingo de Guzmán > Burgos. Gamonal ��

�� 169,5 km



���� Segunda etapa y primera llegada al sprint! ��

���� A first sprint finale comes in the second stage! ��#LaVuelta21pic.twitter.com/1dhTTvEDpz — La Vuelta (@lavuelta) February 11, 2021

La tercera etapa en suelo burgalés saldrá desde Santo Domingo de Silos y finalizará, tras recorrer 203 kilómetros, en el Picón Blanco (Espinosa de los Monteros), puerto de primera categoría. Será la primera llegada en alto de la carrera que marcará las primeras diferencias entre los hombres llamados a luchar por el título. Se trata de un puerto duro con rampas de hasta un 17 por ciento de desnivel.

�� Etapa 3 | Stage 3 ��



�� Santo Domingo de Silos > Espinosa de los Monteros. Picón Blanco ��

�� 203 km



���� Primer final en alto. Un puerto duro con rampas de hasta el 17%

���� The first high-altitude finale. A tough mountain pass, with slopes of up to 17%#LaVuelta21pic.twitter.com/axM9lxbWhi — La Vuelta (@lavuelta) February 11, 2021

La ronda ciclista española vivirá sus tres primeras etapas en la provincia de Burgos, de modo que todo el patrimonio que atesora esta tierra se proyectará a 190 países a través de la señal de televisión. La siguiente etapa saldrá desde Burgo de Osma (Soria) y, tras recorrer 163,6 kilómetros, llegará a Molina de Aragón (Guadalajara). La Vuelta regresará a Castilla y León en la décimoquinta etapa, que saldrá de Navalmoral de la Mata (Cáceres) pero cruzará el límite con la provincia de Ávila, donde subirá los puertos de La Centenera, Pedro Bernardo, Mijares y San Juan de la Nava poco antes de la meta, en El Barraco.

“Redescubrir la ciudad”

En la ceremonia, el encargado de dar la bienvenida a los asistentes fue el alcalde de la ciudad, Daniel de la Rosa, quien subrayó la importancia de “aprovechar” esta oportunidad para promocionar la ciudad y para que “se redescubra un Burgos próximo, moderno y atractivo por su patrimonio cultural, gastronómico”, al tiempo que para “poner en valor lo que nos hace universales: la Catedral en su 800 cumpleaños”. “Una efeméride que unido al Camino de Santiago va a ser la mejor de las oportunidades para que vengan a redescubrir la ciudad”, apostilló.

El presidente de la Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021 y arzobispo de Burgos, Mario Iceta Gavicagogeascoa, también deseó “lo mejor” a la ronda ciclista en el año en que se conmemora el aniversario del templo declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Nada más subir al escenario, protagonizó una de las anécdotas de la gala respondiendo al presentador Carlos de Andrés que bromeó por lo dificultoso de su apellido, recordándole que “debería de conocerlo” dado que su tío Francisco Gavicagogeascoa ganó en 1966 la Vuelta Ciclista a España.

Acto seguido, Iceta subrayó que la institución colaborará “en la medida de sus posibilidades para superar este desafío” y resaltó que su presencia en este acto se debe a que la Catedral de Burgos celebrará el 20 de julio su 800 cumpleaños. “La Fundación VIII Centenario de la Catedral ha sido el instrumento del que se ha dotado nuestra Catedral para organizar los actos conmemorativos y como las catedrales Patrimonio de la Humanidad queremos invitar a su fiesta de cumpleaños a todos aquellos que desde diversas partes del mundo quisiera acercarse a Burgos para participar en tantas actividades que con cariño e ilusión hemos preparado para este año y el próximo 2022”, expuso.

Así, señaló que la Vuelta Ciclista es uno de los eventos deportivos de mayor repercusión internacional y es “un verdadero honor”, reconoció, “poder recibiros”, al tiempo que confió en que “la situación sanitaria vaya mejorando” y que “el mes de agosto podamos regresar a las carreteras, los puertos de montaña, las aceras de nuestros pueblos y ciudades para contemplar este gran espectáculo que es la Vuelta Ciclista”.

Otro de los protagonistas de la gala de presentación fue la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, quien subrayó que La Vuelta será “de nuevo, un escaparate de lo mejor de España, lo mejor de nuestro deporte”, y agregó que esta Vuelta de las Catedrales “pondrá el escaparate y esa fusión perfecta de nuestro país de historia, de cultura, de arte, de espiritualidad y de gastronomía”.

Asimismo, reconoció sentirse “emocionada” por una “pequeña historia personal” que quiso compartir con los asistentes. “Un día, hace muchos años en clases de la profesora de Historia nos estaba hablando de las Cortes de Castilla, de la historia de Burgos y me acuerdo una expresión que se me quedó en la memoria y que está inscrita en el escudo de Burgos: ‘Prima voce’, la primera en hablar”, relató. “Y de repente, el año pasado cuando salimos del congelamiento, del terrible desconfinamiento tan duro que todavía nos habíamos quedado sin habla porque no sabíamos bien si era esa epidemia que nos estaba insultando, la primera en hablar fue La Vuelta a Burgos”, continuó.

El director de la Vuelta Ciclista a España, Javier Guillén, cerró el turno de intervenciones subrayando que “hoy es el día de las ciudades, las pocas que han podido venir…”, en alusión a las restricciones de aforo del Auditorio burgalés. Así, deseó que “ojalá que esta Vuelta 21 nos deje el mismo sabor de boca que la del 20”.

Induráin, Freire o Pereiro

A la gala acudieron representantes de los equipos españoles y algunas figuras del ciclismo entre los que destacaron algunos como el ganador del Tour de Francia durante cinco años consecutivos (de 1991 a 1995) y del Giro de Italia en dos ocasiones consecutivas (1992 y 1993), el navarro Miguel Induráin; el tricampeón mundial en los años 1999, 2001 y 2004 y tres veces ganador de la Milán-San Remo en los años 2004, 2007 y 2010, Óscar Freire; o el exciclista y ganador del Tour de Francia 2006, Óscar Pereiro, quienes comentaron las etapas de esta edición de la ronda cliclista.

También lo hizo a través de una videoconferencia desde el Teide el corredor esloveno Primož Rogli, vencedor de la 75 edición de la Vuelta a España, que se celebró entre el 20 de octubre y el 8 de noviembre de 2020 con inicio en la ciudad de Irún y final en Madrid, con un total de 18 etapas sobre un recorrido de 2892,1 kilómetros.

Alejandro Valverde, profesional desde 2002 y actual miembro del equipo español Movistar Team, de categoría UCI WorldTeam, también intervino en la ceremonia y, al igual que Primož Rogli, confirmaron su participación en la ronda ciclista de este año. Las actuaciones del Grupo Yllana amenizaron tanto al inicio como al final de la gala al público que acudió, que en esta ocasión, fue limitado debido a las medidas restrictivas por la pandemia.