Burgos reunirá a 600 expertos en física médica y protección radiológica

Burgos acoge del 11 al 14 de junio el 6º Congreso Conjunto de la Sociedad Española de Física Médica y de la Sociedad Española de Protección Radiológica, una cita de índole nacional e internacional, que congregará a cerca de 600 expertos profesionales, investigadores, profesores y autoridades relacionadas con la Física Médica y las radiaciones ionizantes en la medicina, la industria, la ciencia y el mundo académico.



El acto inaugural, que tendrá lugar el martes, 11 de junio, a las19:30 horas, contará con la presencia del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Josep María Serna y Sender; el alcalde de Burgos, Javier Lacalle; el consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado; la presidenta de la Sociedad Española de Física Médica, María Luisa Chapel; el presidente de la Sociedad Española de Protección Radiológica, Borja Bravo, y el presidente del Comité Organizador del Congreso, Javier Sánchez.



Previamente al acto, se celebrará una conferencia impartida por José María Bermúdez de Castro Risueño, co-director de las excavaciones e investigaciones en los yacimientos de la sierra de Atapuerca (equipo distinguido con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 1997) y vicepresidente de la Fundación Atapuerca.

Será bajo el título ‘Claves de la Evolución Humana’.



Durante cuatro días, los expertos congregados abordarán aspectos tan relevantes como la normativa europea 59/2013/EURATOM, que fija normas de seguridad como la reducción de las emisiones al mínimo y el registro de las dosis de radiación aplicada a los pacientes en pruebas tan comunes como una radiografía, un TAC o una mamografía. La transposición de esta normativa, que es inminente, podría derivar en la necesidad de “un carnet radiológico” que recogiera los niveles de radiación acumulada por una persona a lo largo de su vida.



Esta directiva obliga también a controlar el Radón en hogares, un gas radioactivo de origen natural presente en edificios y que puede provocar complicaciones pulmonares cuando existen altos niveles. Precisamente durante el Congreso se establecerá un grupo de trabajo que va a realizar un estudio sobre los efectos poblacionales de este gas.



A lo largo de las jornadas de trabajo habrá tiempo para abordar las novedades de la radioterapia, un campo con muchos focos de interés, como la incorporación a los servicios de los tratamientos ART (Adaptative RadioTherapy) o lo que es lo mismo, la radioterapia adaptativa que permite una mayor tasa de curación y una disminución de los efectos tóxicos para el paciente. Gracias a avances como éste y otros como las técnicas de intensidad modulada (VMAT e IMRT), o los nuevos sistemas de control de posición (IGRT y SGRT) y técnicas de irradiación (SBRT), los especialistas consiguen tratar a los pacientes con una mayor precisión y aumentar las dosis, acortando, en algunos casos, los tratamientos de radioterapia que tradicionalmente tenían una duración de entre uno y dos meses.



Durante el Congreso se pondrán de relieve además las nuevas instalaciones en nuestro país de Protonterapia que actualmente están en construcción en la Comunidad de Madrid. Instalaciones hasta ahora inexistentes que podrán a disposición de los pacientes una tecnología que hasta ahora estaba sólo disponible en países como Suiza, Suecia o Francia, adonde se estaban derivando actualmente a los pacientes, y que se utiliza para patologías muy específicas.



Otro de los ámbitos que se tratarán será el desmantelamiento de instalaciones nucleares y radioactivas, como la Central Nuclear de Santa María de Garoña en Burgos. Un proceso singular con muchos retos sobre los que se incidirá especialmente.



Y tema destacado también es la introducción de la inteligencia artificial en la medicina y el cambio de paradigma que ello supone. Importantes expertos de la materia analizarán su función en la mejora de diagnósticos y tratamientos. Lo harán en la conferencia que tendrá lugar el miércoles, día 12, bajo el título ‘Aplicaciones de la Inteligencia Artificial en el ámbito hospitalario e industrial’. En ella se contará con la presencia de Javier García Sedano, fundador y CEO de Optimitive; Valentín Campo San Martín, especialista en radiofísica hospitalaria, e Ignacio Hernández Medrano, experto reconocido por proyectos que utilizan la tecnología para la mejorar asistencial a los pacientes.



El Congreso contará con la presencia de una treintena de profesionales procedentes de Hispanoamérica que, a través de la colaboración del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), principal foro mundial intergubernamental de cooperación científica y técnica en la esfera nuclear, perfeccionarán sus conocimientos para mejorar la protección física y permitir el control de la radiación en Sudamérica. En representación de este Organismo participará en una de las conferencias Miroslav Pinak, Jefe de Sección de Seguridad y Monitorización Radiológica, quien analizará junto con Rosario Pérez, del Programa de Radiación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de la Organización Mundial de la Salud, los desafíos presentes y futuros asociados al uso de la radiación ionizante, haciendo especial énfasis en el control de la radiaciones y los retos de la protección radiológica en general. Será el viernes, día 14, en la sesión plenaria que tendrá lugar a las 13 horas.



La protección radiológica en Instalaciones Científicas Singulares también será analizada el día antes. Se trata de centros de especiales características, como el Centro Nacional de Aceleradores de Sevilla, dedicado a la investigación en el campo de los aceleradores de partículas y sus aplicaciones y la prestación de servicios técnicos en su especialidad; o el Centro de Láseres Pulsados de Salamanca, un centro que puede revolucionar todo el campo de la medicina. No en vano, el Premio Nobel de Física del año pasado se otorgó a los desarrolladores de un láser pulsado capaz de acelerar partículas que podría tener uso precisamente en el campo del tratamiento oncológico mediante radioterapia.



En esta cita, a la que acuden también otras entidades como la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se han presentado 700 trabajos y cuenta con la colaboración de más de cuarenta empresas.



Sobre la SEFM



La Sociedad Española de Física Médica (SEFM) se crea como sociedad científica en 1974 con el objetivo de fomentar, desarrollar y promocionar la Física Médica y los aspectos científicos y profesionales de la misma. En ella se engloban los profesionales que desarrollan sus actividades en el ámbito de la asistencia, investigación, docencia e industria relacionadas con la Física Médica.

En la actualidad, la SEFM está formada por más de 800 miembros y participa en foros de actuación conjunta entre sociedades e instituciones.

La Física Médica como actividad, la Radiofísica Hospitalaria como profesión y la SEFM como organización, participan y colaboran activamente en hacer que la aplicación de la Física en el ámbito de la Salud sea efectiva y segura, teniendo gran impacto e importancia en los procesos de Salud y contribuyendo a una mejora en la salud de los ciudadanos.

Sobre la SEPR

La Sociedad Española de Protección Radiológica (SEPR) es una asociación de carácter científico y técnico cuya función es la promoción científica y la divulgación de la protección radiológica.

Fundada en 1980, tiene como objetivo agrupar a todos los profesionales de este campo y ofrecer un espacio de diálogo, información y participación entre sus asociados, la sociedad en su conjunto y las empresas e instituciones, públicas y privadas, relacionadas

con el uso pacífico de las radiaciones ionizantes.

La SEPR está afiliada a la International Radiation Protection Association (IRPA) y participa activamente en sus actividades, así como en sus órganos directivos. Además, mantiene una estrecha relación con sociedades gemelas de otros países y con los organismos internacionales más relevantes en la materia, como International Commission on Radiological Protection (ICRP), Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Organización Mundial de la Salud (OMS), Nuclear Energy Agency - Organisation for Economic Co-operation and Development (NEA-OECD).