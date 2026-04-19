Burgos se queda sin esquiladores y propone una escuela para evitar la dependencia extranjera

La Asociación de Pueblos Olvidados de Burgos ha presentado una solicitud formal a la Diputación Provincial de Burgos para poner en marcha un proyecto pionero: la creación de una Escuela provincial de esquiladores ovinos y caprinos. La iniciativa, impulsada por su presidente, Ismael Alonso Arnáiz, busca atajar el creciente déficit de profesionales en el sector, que obliga cada año a las explotaciones ganaderas a contratar personal de países extracomunitarios, como Uruguay o Polonia, para poder esquilar sus rebaños.

Una oportunidad contra la despoblación

Según Ismael Alonso, este proyecto es fundamental para la supervivencia de los pueblos y representa "una oportunidad de empleo para el mundo rural". La creación de la escuela no solo capacitaría a profesionales del sector primario, sino que también podría atraer a jóvenes y familias a las zonas rurales, ofreciéndoles una salida laboral con garantías y contribuyendo así a frenar la despoblación, uno de los problemas más graves de la provincia.

COPE Rebaño de ovejas pastando

Es una oportunidad de empleo, freno de población, servicio a las ganaderías de nuestra provincia y es frenar la despoblación" Ismael Alonso Presidente de la Asociacion de Pueblos Olvidados de Burgos

Desde la asociación consideran que es el momento de impulsar el sector primario con políticas activas. La propuesta se presenta como una herramienta necesaria para el desarrollo económico y social de la provincia, una iniciativa que generaría empleo y asentaría población en el territorio.

Bienestar animal y prevención de incendios

La falta de esquiladores no es solo un problema laboral, sino también de bienestar animal. El esquileo, que se realiza habitualmente en junio, es una tarea crucial para "refrigerar" a los animales ante las altas temperaturas del verano. No realizar esta labor a tiempo supone un grave riesgo para la salud de las ovejas y cabras. De hecho, Ismael Alonso Arnáiz advierte de que si esta labor no se hiciera, "estaríamos condenando y perjudicando a los animales".

COPE Hombre esquilando a una oveja

Además del bienestar animal, los rebaños desempeñan un papel clave en la prevención de incendios forestales. Las ovejas realizan una "limpieza de muchísimo cuidado en los montes", pastando en zonas que, de otro modo, requerirían costosas labores de desbroce por parte de la administración.

Una decisión en manos de la Diputación

La asociación considera que la Diputación cuenta con la capacidad e infraestructuras necesarias para albergar la escuela, como los centros formativos del Paraje de Fuentes Blancas en Burgos y la Finca de Río Cabia en Albillos. La pelota está ahora en el tejado de la administración provincial, en lo que Isamel Alonso califica como "una decisión política".

La urgencia de la medida se hace patente en el testimonio de los propios ganaderos, quienes transmiten a la asociación la dificultad de encontrar personal cualificado. "Es que no la, es imposible, tenemos que buscar gente que viene de los extranjeros, porque aquí en España no hay", lamentan. La escuela se convertiría en una referencia a nivel provincial, regional e incluso estatal para dar una salida a esta demanda y asegurar el futuro de un oficio vital para el mundo rural.