Burgos prevé activar los autobuses de Madrid a finales de semana y Ayala avisa: "Si el plazo es corto, la idea es que todos sean gratis"

Burgos apura los plazos para poner en marcha los autobuses de Madrid y debate si serán gratis

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha anunciado que el Ayuntamiento espera poner en funcionamiento los autobuses cedidos por Madrid a finales de esta semana. Tras una reunión con el equipo gestor y representantes de los conductores, Ayala ha señalado que todavía se están resolviendo algunos "flecos" relativos a los seguros, el combustible y, principalmente, el sistema de cobro de los billetes.

La gratuidad, en el aire

La principal incógnita que determinará si los nuevos autobuses serán gratuitos es el tiempo que se tarde en adaptar el sistema de pago. La alcaldesa ha explicado que la decisión final depende de la rapidez con la que se pueda implementar una solución, ya que no cobrar durante un periodo prolongado supondría una "merma muy importante" para las arcas municipales, que gestionan más de 16 millones de trayectos anuales.

Ricardo Ordóñez Burgos recibe los 40 autobuses cedidos por Madrid tras el incendio que afectó a la flota municipal

Si el plazo es más largo, no serán gratis, porque la merma para el ayuntamiento es muy importante" Cristina Ayala Alcaldesa de Burgos

Ayala ha detallado los dos posibles escenarios. "Si es un plazo corto, pues la idea es que, efectivamente, todos sean gratis", ha afirmado. Sin embargo, si la adaptación del sistema de cobro se alarga, la fórmula cambiará: los autobuses propios del Ayuntamiento (los "rojos") serán de pago, mientras que los vehículos cedidos por Madrid (los "azules") serán gratuitos.

El reto técnico reside en encontrar los dispositivos de cobro, llamados "Kubes", compatibles con el sistema informático de Burgos. "De momento no estamos encontrando ciudades que nos puedan vender esos sistemas", ha admitido la alcaldesa, quien no descarta tener que lanzar un contrato de emergencia para adquirir un nuevo sistema, un proceso que podría demorarse.

Ricardo Ordóñez Burgos recibe los 40 autobuses cedidos por Madrid tras el incendio que afectó a la flota municipal

El futuro de la flota a medio plazo

Respecto a los vehículos calcinados, de los cuales la mitad eran de renting, el consistorio está negociando su reposición con las dos empresas concesionarias. La situación es compleja, ya que se trata de dos UTE distintas, una iniciada en 2014 y otra en 2017, con fechas de finalización en 2027 y 2030-31, respectivamente, lo que condicionará la negociación.

Vamos a tardar años en tener nuevos autobuses" Cristina Ayala Alcaldesa de Burgos

La compra de nuevos vehículos para reemplazar los incendiados no será inmediata. "Vamos a tardar años en tener nuevos autobuses", ha sentenciado Cristina Ayala. Según la alcaldesa, la cesión gratuita por parte del Ayuntamiento de Madrid da "oxígeno" al consistorio para tomar una decisión sobre la renovación de la flota a medio plazo sin urgencias.

Ricardo Ordóñez Burgos recibe los 40 autobuses cedidos por Madrid tras el incendio que afectó a la flota municipal

Cesión de Madrid e investigación

La cesión de los autobuses madrileños es por seis meses prorrogables y, según ha comentado Ayala, el alcalde de Madrid le trasladó personalmente la opción de comprarlos en un futuro. La alcaldesa ha destacado el buen estado de los vehículos, algunos con menos kilómetros que los de Burgos, y su buen comportamiento durante el traslado, lo que ofrece tranquilidad sobre su rendimiento.

En relación con la investigación del incendio, la alcaldesa de Burgos también ha confirmado que la unidad especial de la Policía Científica de Madrid, que se esperaba para hoy, finalmente llegará a la ciudad mañana para continuar con las pesquisas.