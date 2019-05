Burgos presenta en el IMEX Frankfurt su imagen como destino de eventos internacionales

Burgos participa del 21 al 23 de mayo de 2019 en una nueva edición de la feria IMEX Frankfurt (Incorporating Meetings - The Worldwide Exhibition for incentive travel, meetings and events), uno de los grandes foros internacionales anuales del sector MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Events), que se celebra en la ciudad alemana, en el recinto ferial del Messe Frankfurt GMBH.

IMEX Frankfurt es una plataforma dirigida al sector del turismo de negocios y eventos, uno de los principales eventos europeos, "la feria permite acceder a más de 5.200 potenciales clientes de todo el mundo, desde empresas especializadas en la organización de eventos hasta responsables del ámbito asociativo y hasta grandes cuentas corporativasš

Con 3.500 expositores de más de 150 países diferentes, más de 15.000 asistentes de más de 70 países y la celebración de más de 65.000 reuniones. IMEX Frankfurt une todos los elementos que necesitan los planners para promover y prender su imaginación y éxito en los negocios. Estas organizaciones están preparadas para tres días de negocio con varios miles de hosted buyers llegados de todo el mundo incluyendo nuevos grupos procedentes de Europa, América y Asia.

El objetivo de la Oficina de Congresos de Burgos es trabajar en este gran evento internacional para dar respuesta a las 23 grandes compañías que se han interesado por Burgos, procedentes de Alemania, Bélgica, Brasil, China, EEUU, Francia, Italia o México entre otras, y con las que se han cerrado reuniones, con el interés común de incrementar el mercado internacional MICE (reuniones, incentivos, congresos, eventos) en la ciudad, dando a conocer la oferta turística de Burgos, su oferta de espacios singulares y las experiencias distintivas para la celebración de todo tipo de jornadas profesionales.

IMEX 2019

Innovación, educación y oportunidades de negocio se combinan para promover la imaginación en IMEX Frankfurt 2019. La imaginación es el tema central de IMEX Frankfurt 2019, diseñando el contenido del evento a través de la formación y de experiencias retando a organizadores y expositores a cuestionarse lo convencional y explorar nuevos enfoques. El evento incluye una nueva “Discovery Zone”, un área propuesta para acoger sesiones formativas y experiencias que alimenten la imaginación de todos los asistentes ayudándolos a inspirarse, explorar y adoptar nuevas visiones. El aprendizaje, como siempre, es uno de los núcleos que ofrece IMEX junto con un programa de free show floor workshops así como EduMonday, una tarde dedicada al desarrollo personal que tiene lugar el día anterior al inicio del evento. También los asistentes podrán formar parte de un programa de 20 sesiones generales diseñadas con la intención de promover el desarrollo personal y profesional. Complementariamente, habrán alrededor de 250 sesiones de formación que tendrán lugar durante el evento bajo 10 tracks que incluyen habilidades de negocio, aprendizaje creativo, investigación y tendencias, sostenibilidad, salud y bienestar… todos ellos estableciéndose como algunos de los principales desafíos a los que se enfrentan los organizadores.

TURESPAÑA, CASTILLA Y LEÓN E INSTITUTO CERVANTES

La Oficina de Congresos de Burgos participa en dos presentaciones del destino de Castilla y León, que organiza la Fundación Siglo conjuntamente con TURESPAÑA.

Además de participar también, invitado por Turespaña, en 'La Noche de España', ya una auténtica institución en el marco de la Feria IMEX, celebrada en los salones del Instituto Cervantes, organizada por Turespaña y la OET (Oficina Española de Turismo) de Frankfurt, reuniendo en torno a 300 asistentes, entre profesionales del sector de los eventos, en una noche con música y espectáculos en directo y gastronomía en vivo.

Coincidiendo con la celebración de la Feria, se han mantenido diversas reuniones con los responsables de Turespaña, así como del Instituto Cervantes buscando generar colaboraciones futuras y participación en nuevos planes de acción y promoción.

La Oficina de Congresos de Burgos tiene como objetivo conseguir que el Turismo de Negocios y Eventos sea un segmento estratégico para la ciudad, convirtiéndola en un destino integral de reuniones, apoyando al tejido empresarial de la ciudad, contribuyendo al desarrollo e incremento de la economía, clave desestacionalizadora del turismo y potente imagen de Marca del Destino Burgos.