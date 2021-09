El nuevo presidente del Partido Popular, Borja Suárez, pide a la Consejería de Sanidad un relevo en la Dirección del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) tras dos años de "desatinos" como el desmantelamiento de algunos servicios como Oncología. "Pedimos responsabilidad a la consejera de Sanidad para adoptar cuantas medidas necesarias para revertir la situación", sentenció.

Durante la reunión de constitución de la Junta Directiva del PP de Burgos, tras la celebración del congreso provincial, Suárez subrayó que su formacion no va continuar más tiempo en silencio. "No nos vamos a callar. Hemos sido pacientes y prudentes pero llega un momento, que, tras dos años, tenemos capacidad suficiente para analizar la situación que es preocupante y francamente mejorable", añadió. De ahí, la decisión, ahora, de pedir "alto y claro" que la situación que atraviesa el Hospial de Burgos no puede continuar "así".

No en vano, cargó contra los "desatinos" de la Dirección de un hospital "magnífico" que cuenta con excelentes profesionales, tal y como quedó demostrado antes de los cambios realizados por la Consejería. También, acusó a los gestores del complejo hospitalarios de "desmontar" servicios como el de Oncología, pese a prestar una muy buena asistencia. Una crítica que llega, según Borja Suárez, después de que la jubilación forzosa del exjefe de Oncología Médica del HUBU, Carlos García Girón. "Es una persona con una trayectoria dilatada y reconocida y no estamos para esos lujos", denunció el nuevo presidente del PP burgalés.

Además, Borja Suárez aprovechó la primera reunión con la junta directiva de su formación para trasladar a la Junta de Castila y León que la atención presencial en los centros de salud y consultorios locales debe ser "inmediata". Destacó que el PP de Burgos, con independencia de la coyuntura que sea, estará "radicalmente" en contra de cualquier plan de reestructuración de Atennción Primaria que contemple prescindir de medicos, amortizar plazas o reorganizar para dejar vacíos los conultorios rurales. "Es una línea roja por que los consultorios vertebran la provincia de Burgos y sirven para luchar contra la despoblación", manifestó.

El acto contó con la asistencia del portavoz de Sanidad del PP en las Cortes de Castilla y Léon, el burgalés Alejandro Vázquez, quien respaldó las palabras de Borja Suárez. "Hemos sido pacientes con un trabajo callado para tratar de revertir esa situación pero al no lograrse un cambio hemos salido a dar nuestra opinión en público", afirmó.

Preguntado por la decisión de que el PP votara a favor de la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista para rretirar el plan de reestructuración de la Atención Primaria, Vázquez negó que su formación vaya, ahora, a rebufo de los socialistas. "El PP lleva 30 años apostando por un modelo de sanidad que se nos olvida que está ahí. La iniciativa demuestra la configuración del modelo sanitario existente hasta ahora en la Comunidad. Tenemos una idea y cuando alguien lo comparte, no tenemos problema en votar algo a favor", concluyó.

Adelanto electoral

En cuanto a un posible adelanto electoral por la ruptura del Gobierno entre el PP y Cs en el Ejecutivo de la Junta, Borja Suárez reconoció que es una situación que invita a cualquier tipo de "especulación". En todo caso, significó que es una decisión que corresponde al presidente Fernández Mañueco. "Es un hombre prudente, responsable y debe marcar los tiempos. De momento, ha dicho que lo primero es la estabilidad y que mientras haya estabilidad política y en el Ejecutivo no habrá elecciones anticipadas", declaró.