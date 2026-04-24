Burgos moviliza a 45 conductores para traer los 40 autobuses cedidos por Madrid

Los 45 conductores encargados de trasladar a Burgos los 40 autobuses cedidos por el Ayuntamiento de Madrid ya se encuentran en la capital. La expedición ha partido de madrugada, a las cinco y media, desde Burgos, acompañada por la jefa de Tráfico del Servicio de Movilidad y Transporte y varios mecánicos. Su destino es el centro de operaciones de la EMT en Sanchinarro, donde el personal municipal les ha recibido para explicarles el funcionamiento de los vehículos.

Acto de entrega institucional

Durante esta mañana se formalizará la entrega de los vehículos en un acto que estará presidido por la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Esta cesión gratuita busca reforzar de forma inmediata el servicio de transporte urbano de Burgos tras el incendio que arrasó las cocheras de la carretera Poza, destruyendo 39 autobuses y dejando la flota a la mitad de su capacidad.

Operativo de regreso a Burgos

Una vez completada la entrega, los propios conductores iniciarán el traslado de los vehículos hasta Burgos por carretera. El operativo estará coordinado por la Guardia Civil, que también se encargará de organizar la entrada de la nueva flota en la ciudad.

Según ha informado el Ayuntamiento, los primeros autobuses podrían comenzar a llegar a Burgos este mismo viernes. El objetivo final es que el servicio de transporte urbano quede restablecido al cien por cien a lo largo de la próxima semana.