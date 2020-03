Burgos limitará el paseo de perros y mascotas a 250 metros a la redonda del domicilio

El Ayuntamiento de Burgos limitará el paseo de las mascotas a 250 metros a la redonda del domicilio a partir del próximo miércoles, 25 de marzo y confió en que pueda “homogeneizarse” en el resto de Castilla y León. Así lo ha avanzado hoy el alcalde de la ciudad Daniel de la Rosa durante una rueda de prensa telemática para informar sobre los asuntos tratados por la mañana en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) y en la junta de portavoces de los distintos grupos municipales.

Además, el regidor municipal ha precisado que si los domicilios de los dueños de las mascotas tienen un jardín en sus inmediaciones, los paseos se limitarán a esta zona verde. De esta forma, De la Rosa confió en que haya “un criterio lo más consensuado posible” en la provincia burgalesa y en Castilla y León.

El miércoles dejará de permitirse el aparcamiento de forma gratuita en la segunda planta subterránea del Complejo de la Evolución Humana, tras haberse comprobado que la eliminación de la zona de estacionamiento regulado (ORA) desde el pasado 16 de marzo permite cubrir todas las necesidades existentes y fue una “decisión acertada”, dijo, en cuanto a que “no hay problema de rotación” de vehículos.

De la Rosa también se refirió a que sigue vigente la tarifa especial de un euro de los taxis en Burgos para facilitar el traslado al Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Burgos (HUBU), del Divino Valles y del Hospital Recoletas y avanzó que si se suma en un futuro el Hospital San Juan de Dios como centro de Urgencias también estaría incluido este trayecto.

Asimismo, Daniel de la Rosa hizo un llamamiento a la suspensión de todas las reformas u obras que se están llevando a cabo en los locales de la capital, comunidades de vecinos o particulares si no son “estrictamente necesarias” entendiéndose esto, dijo, “si no están en un momento de no garantizar la seguridad del inmueble”.