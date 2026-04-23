Burgos se prepara para celebrar el Día del Libro este jueves, 23 de abril, con una gran Feria del Libro en la Plaza Mayor. Según ha explicado en COPE Álvaro Manso, presidente de la Asociación de Libreros de Burgos, un total de 13 librerías y un puesto de floristas participarán en el evento, que se desarrollará en horario ininterrumpido desde las 11:30 hasta las 20:30 horas.

Una fiesta consolidada

Álvaro Manso ha descrito la jornada como "una fiesta realmente", que ya está "consolidada después de muchos años". El presidente de los libreros ha destacado el buen ambiente que se vive en la plaza, afirmando que "es un día que disfrutamos porque vemos familias enteras acudiendo a la plaza, cada uno buscando el libro que quiere".

La respuesta del público es uno de los pilares del éxito del evento. "Cada vez que la asociación ha convocado a los lectores, la respuesta es fantástica", ha señalado Manso. De hecho, la afluencia es constante durante todo el día, manteniendo la Plaza Mayor "llena prácticamente desde las 11 y media hasta que cerramos", incluso en las horas de la comida.

Es una jornada de venta muy alta" Álvaro Manso Presidente de la Asociación de Libreros de Burgos

Este respaldo se traduce en un gran volumen de negocio para los participantes. Manso ha confirmado que es "una jornada de venta muy alta" y un "momento importante de ventas" para las librerías.

Ricardo Ordóñez Burgos celebra el Día del Libro este 23 de abril: 13 librerías y descuentos en la Plaza Mayor durante todo el día

Oferta variada y 10% de descuento

La feria contará con una oferta literaria "espectacular", según Manso, ya que muchas editoriales concentran sus publicaciones en torno a esta fecha. Participarán librerías generalistas y también las especializadas en infantil y cómics, por lo que habrá "novedad en todos los géneros" para que todos los visitantes puedan "encontrar esos libros que queremos".

Cada vez que la asociación ha convocado a los lectores, la respuesta es fantástica" Álvaro Manso Presidente de la Asociación de Libreros de Burgos

Como es tradición, durante el Día del Libro se aplicará un 10% de descuento en todas las compras. Manso ha comentado que es un aliciente "interesante", y que muchos lectores aprovechan la ocasión: "seguramente haya gente que ha ido pensando en libros y ha ido guardándoselos para este día".