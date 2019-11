Burgos celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, a través de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales y las asociaciones del sector, ha organizado un programa de actos con motivo de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, encaminado a sensibilizar a la población.

Desde el Sistema de Servicios Sociales se mantienen contactos con el sector de personas con discapacidad, resultando una planificación de actuaciones conjuntas con el objetivo común de aglutinar iniciativas tanto públicas como privadas y de los agentes sociales, bajo los valores de respeto de la dignidad, igualdad de oportunidades y no discriminación, impulso de actuaciones que potencien sus competencias y habilidades, calidad de vida, normalización e inclusión, entre otros. En la provincia de Burgos, se ha valorado especialmente la dimensión transgeneracional de los proyectos, la importancia de fomentar la participación normalizada, brindar oportunidades de apoyo y aprendizaje en un contexto lúdico, así como favorecer la visibilización y sensibilización social.

Por ello, con este tipo de actividades conjuntas de los diferentes agentes del sector, se pretende multiplicar sus efectos para mejorar la calidad de vida y sensibilizar a la sociedad.

Programa de actividades

La programación aborda distintas actividades, entre las que se encuentra, en primer lugar, el XX Concurso de Dibujo y Pintura ‘En Servicios Sociales todas las personas pintamos mucho’. Con este certamen se pretende sensibilizar a los más jóvenes, para lo que se ha contado con la Dirección Provincial de Educación. Este año se han presentado más de 300 trabajos entre los centros Santa María la Nueva y San José Artesano, C.O. El Cid, Apacid, Camp Fuentes Blancas y Aspanias, entre otros. Los premios serán entregados durante la Muestra de Artes Escénicas el día 27 de noviembre con lo que los niños y jóvenes participantes podrán también conocer de primera mano el trabajo y el arte de las personas con discapacidad.

Así, el día 27 de noviembre a las 18 horas, tendrá lugar en Cultural Burgos la XX Muestra de Artes Escénicas de Personas con Discapacidad, donde diversos grupos de personas con discapacidad pondrán en escena sus habilidades y su arte. La tarde comenzará con los bailes regionales (Apacid), y les seguirán la representación ‘Sentimos’ (Arans Bur), ‘Noelia’ (Fundación Conde Fernán Armentález), ‘Los años 80’ (Camp Fuentes Blancas), canciones del coro del C.O. El Cid, ‘Come y calla’ (C.O. de Briviesca), ‘Déjales que bailen’ (grupo de baile Caixa, de Aspanias), ‘El Chicle’ (Aspodemi). La jornada la cerrarán las flamencas del C.O. El Cid, quienes bailarán ‘Di mi nombre’, de Rosalía.

El día 28 de noviembre se celebrará el concierto homenaje a las personas con discapacidad ofrecido por la Unidad de Música de la División San Marcial, organizado conjuntamente por la Fundación Provincial de Servicios Sociales, la Gerencia Territorial de Servicios Sociales, la Fundación Cajacírculo y la División San Marcial.

El 1 de diciembre en el restaurante ‘Los Braseros’ tendrá lugar el XII Almuerzo-Convivencia de personas con discapacidad y sus familias, en el que se espera la participación de cerca de 400 personas de 15 asociaciones.

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad se conmemora el 3 de diciembre. En un acto organizado en la sala de prensa de la Fundación Cajacírculo a las 10.30 horas, dos personas con discapacidad leerán un manifiesto elaborado para esta ocasión. En esta sala estarán expuestos los dibujos ganadores del concurso antes mencionado. El manifiesto se leerá en Aranda de Duero, Miranda de Ebro, Briviesca, Melgar de Fernamental y Villarcayo y se invitará a los colegios de Burgos y provincia a que también lo lean en sus aulas.

La II Edición de ‘Envolviendo Ilusiones’ se celebrará los días 18, 19 y 20 de diciembre en el Centro Comercial Camino de la Plata y Centro Comercial El Mirador de Burgos, así como en Alcampo de Aranda y en las localidades de Melgar de Fernamental, Briviesca, Miranda de Ebro y Villarcayo.