El burgalés Guillermo Décimo, de Nueva York a Madrid es Moda

El joven diseñador español Guillermo Décimo (Burgos, 1996) participará hoy en Madrid es Moda después de haber debutado en la Semana de la Moda de Nueva York de la mano de la firma Sprayground: "Que mis trajes hayan sido parte de un circuito internacional de moda supone un impulso", explica a Efe.



El creador, que confía en la moda al detalle y en el diseño de autor, apuesta por presentar una colección propia de forma anual, por eso exhibirá hoy algunas de sus piezas de previas colecciones en la Serrería Belga en el marco de la iniciativa Madrid es Moda, de la mano del creador Manuel García Madrid.



En cuanto a su colaboración con Sprayground, el diseñador recibió la propuesta como un encargo directo: "Me comentaron que para desfilar en Nueva York buscaban algo espectacular, que no se hubiera visto antes", explica sobre las tres piezas realizadas en tejidos que, lejos de sus habituales brocados y brillos, tienen estampados urbanos a partir de diseños de mochilas.



"Desfilar allí es expandirme poco a poco. Es importante para la firma, y sobre todo me permitirá financiar mi siguiente colección", afirma Guillermo Díez López (su verdadero nombre) sobre el desfile de tres trajes realizado en la Semana de la Moda de Nueva York la pasada semana, punto de partida del circuito de la moda de septiembre y en el que firmas consagradas presentan sus propuestas.



Rauw Alejandro, Cristina Pedroche, Belén Aguilera, Lorena Castell o Ana Polvorosa son algunos de los rostros conocidos que han apostado por lucir creaciones del diseñador, también presentes en algunas de las series más virales de la plataforma Netflix como "Élite", que cuenta con algunas ostentosas piezas de Guillermo Décimo.



Guillermo Décimo ha desfilado dos veces en la plataforma de creadores emergentes de la Mercedes-Benz Fashion Week-Madrid. En la primera, su presentación se convirtió en el vídeo más viral de los desfiles emitidos en directo en Instagram, y en la segunda se ganó el apodo de ser el "Galliano español".