El burgalés Alejandro Serrano, el chef más joven con Estrella Michelin

Alejandro Serrano tenía claro desde muy joven que quería ser cocinero y a los 15 años empezó a ayudar en el restaurante de sus padres, lo que le ha servido para convertirse desde ayer, con 24 años, el chef más joven de España en recibir una Estrella Michelin.



No volverá al restaurante que lleva su nombre, ‘Alejandro’, en Miranda de Ebro (Burgos) hasta mañana jueves, aunque el establecimiento ha abierto hoy con normalidad y está recibiendo un auténtico aluvión de reservas.



En declaraciones a Efe, Alejandro Serrano asegura que aún no ha tenido tiempo para evaluar todo lo que supondrá tener un restaurante con Estrella Michelin, aunque reconoce que ayer le emocionó especialmente que sus padres le dieran las gracias porque “cuando era más joven no querían que fuera cocinero, aunque le ayudaron hace dos años, cuando abrió su restaurante".



Considera que Castilla y León es una de las comunidades punteras en España en gastronomía, “aunque falta algo más de atractivo, como han hecho en Valencia o Galicia".



En cuanto a su cocina, apuesta por la fusión de productos, aunque “muy pegado a los de la tierra, los de nuestro entorno más cercano”.



De hecho, en su restaurante ofrece dos menús degustación: uno basado en platos clásicos del norte de Burgos y otro centrado en pescados y mariscos, aunque aderezados con aromas de los montes de Burgos y productos de la comarca, también burgalesa, de Las Merindades.



Alejandro Serrano ya estuvo nominado al premio Cocinero Revelación Madrid Fusión en enero de 2020, que finalmente logró la sevillana Camila Ferraro.



Ya había ganado su primer concurso, el I Certamen de cocina creativa sobre La Gamba Roja de Denia con tan solo 22 años.



Ya antes destacaba en el ámbito de la restauración, ya que en 2016 se graduó tanto como sumiller y como cocinero por la Escuela Superior de Hostelería de Bilbao.



Su expediente fue elegido como el mejor por la Federación Española de Hostelería y su trabajo de Fin de Carrera fue destacado como el mejor de la promoción por la Escuela Superior de Hostelería de Bilbao.



En 2017, se diplomó como especialista en técnicas de vanguardia en el Basque Culinary Center de San Sebastián.



Durante los tres años siguientes, hasta 2018, pasó por las cocinas de restaurantes como Azurmendi, Diverxo, Aizian, Streetxo y Coque.



A sus 24 años, Alejandro Serrano insiste en lo acertado de su apuesta por contratar para su restaurante a personal joven, la mayoría con menos edad que él, lo que asegura que da “un gran dinamismo y ganas de seguir aprendiendo”.