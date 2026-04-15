El presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, ha lanzado una seria advertencia sobre la situación energética de la provincia. Suárez ha afirmado que "los principales nodos industriales de la provincia de Burgos están al límite" en cuanto a su capacidad de potencia de energía, y ha criticado la inacción del Gobierno central, cuya respuesta ha sido, según sus palabras, "ninguna".

Un futuro industrial en riesgo

Esta limitación supone una "amenaza real" para el futuro de Burgos, ya que "nuestro principal sector generador de empleo es la industria", ha explicado Suárez. Advierte de que si las empresas no tienen capacidad para expandirse, "la industria decrece", lo que podría poner en peligro "miles de empleos" en la provincia.

Si la industria no puede crecer, la industria decrece y estamos ante una amenaza real" Borja Suárez Presidente de la Diputación de Burgos

Diputación de Burgos Borja Suárez acusa al Gobierno de "discriminar territorios" y advierte del grave problema que impide a algunas empresas instalarse en Burgos

La capital se encuentra al 95% de su capacidad y en la provincia, proyectos de energía verde como el nuevo parque eólico de Melgar de Fernamental también se están encontrando con este problema.

Un problema que afecta en mayor o menor medida a toda Castilla y León, donde están en riesgo un total de 15.000 millones de euros de inversión y centenares de puestos de trabajo.

El presidente de la Diputación ha recordado que llevan tiempo trabajando para atraer "nueva industria, sobre todo al medio rural". Sin embargo, estos esfuerzos chocan con la realidad energética: "Esa industria, lo primero que te pide, lo primero que te pide es capacidad de energía", sin la cual los proyectos de instalación "no tienen ningún sentido".

Proyectos verdes también afectados

El problema no solo afecta a la industria tradicional. Suárez ha puesto como ejemplo el proyecto de Melgar de Fernamental, una iniciativa de industria verde que contempla la creación de casi 20 parques eólicos. A pesar de ser un modelo que busca el autoabastecimiento, "aún así, necesitan conectarse a la red", ha señalado, demostrando que la falta de infraestructuras es un obstáculo transversal.

De nada sirve producir energía si no somos capaces de de sacarla" Borja Suárez Presidente de la Diputación de Burgos

"De nada sirve producir energía si no somos capaces de de sacarla", ha lamentado el presidente provincial, destacando la ironía de que Burgos sea una provincia productora de energía pero no pueda evacuarla para atender la demanda. Para solucionar esta situación, ha instado a reconocer el problema, planificar nuevas inversiones en líneas de evacuación eléctricas y acelerar su ejecución, cuyo horizonte actual es de cinco años.

Ricardo Ordóñez Polígono de Gamonal - Villayuda

Discriminación entre territorios

Borja Suárez también ha denunciado un trato desigual por parte del Ejecutivo central. Ha asegurado que "el hecho de que el gobierno de España haya privilegiado a una comunidad autónoma como el País Vasco" en la planificación de la futura potencia energética "discrimina a todos los territorios de alrededor", incluida la provincia de Burgos.

Ante esta situación, Suárez ha reclamado una "política a nivel nacional" que sea "solidaria" y que no deje atrás "a aquellos territorios que son industriales, como la provincia de Burgos". Ha concluido mostrando su preocupación y ha confirmado que hay constancia de "empresas que han querido llegar y no han podido" por esta causa.