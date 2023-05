Blasco hace balance del mandato de Daniel de la Rosa en Gamonal como "cinco grandes fracasos"

La concejal Carolina Blasco, candidata a la Alcaldía por Decide Burgos, subrayó hoy que en este mandato municipal se han constatado “cinco grandes fracasos” de Daniel de la Rosa en el barrio de Gamonal, que -dijo- “ha tratado de tapar en la recta final con dos peatonalizaciones precipitadas que ya exigen modificaciones en los contratos y 250 plazas de aparcamiento menos”.

El primer gran fracaso lo centra en lo que el alcalde denominó la avenida comercial de la calle Vitoria que, precisó, “después de múltiples campañas promocionales pagadas con dinero público y una consulta en la que intervino un número irrisorio de personas, ha quedado varada durante meses sin que nadie supiera nada sobre el proyecto”.

“Si se confirma que saca del cajón el proyecto del bulevar de calle Vitoria en los próximos días sin que haya ni un solo euro para acometer las obras, será la tomadura de pelo más grande que pretende hacer a los burgaleses. Es evidente que pretende reírse de todos nosotros y hacer lo que la ley impide en plena campaña electoral”, declaró la edil.

Para Blasco, el segundo gran fracaso es la plaza Santiago, la cual, puntualizó, “sigue con un agujero en medio de la plaza tapado con tablones y un vallado desde hace meses”. “Retrasos, sobrecostes, ilegalidades, mentiras, varios informes ad hoc y a día de hoy sin soluciones ni responsables. Ha conseguido traspasar el marrón al próximo gobierno de la ciudad sin ningún rubor”, destacó, a la vez que insistió “no sé cómo se atreverá a pedir el voto después de cómo ha mentido a los vecinos de Gamonal con esta obra”.

En este repaso, Blasco señaló que el tercero es el asunto de los aparcamientos. “Han desaparecido más de 250 plazas de aparcamiento en una pequeña área de Gamonal, mientras promete a los burgaleses la creación de centenares de ellos que no existen ni se les espera. Es sorprendente como trata de engañar publicitando por redes sociales las numerosas plazas de aparcamiento que se crearán en Gamonal”, manifestó.

“Unido al problema del aparcamiento se encuentra la idea de la transformación de Derechos Humanos, primero en una gran cochera y luego en un carril bici que no se sabe muy bien cuál es el objetivo”, agregó. “Es el cuarto gran fracaso porque se ha ido contando durante meses cosas distintas y la última es que no había dinero y ahora que sí lo hay, no se atreve a licitarlo por la pérdida de plazas de aparcamiento que supondrá la obra”, relató Blasco.

También, la concejal contó cómo se encuentra la obra del aparcamiento disuasorio de las Torres y destacó que es una obra que lleva retrasos y sobrecostes. “Es asombroso que todas las obras de este gobierno, se adjudican por una cantidad y luego surgen sorprendentemente imprevistos que aumentan los costes exponencialmente y generan retrasos”, se lamentó.

Al tiempo, insistió sobre el disuasorio que “lo que se ha hecho hasta ahora ha sido quitar unas plazas de aparcamiento para poner un par de jardines y asfaltar dejando charcos, de las vallas, el control de accesos y las marquesinas con placas solares no sabemos nada. Se han gastado casi 600.000 euros, no hay nada que no estuviera ya y las caravanas han invadido gran parte del aparcamiento”.

La candidata de Decide Burgos, Carolina Blasco, concluyó: “Estamos a escasos días de las elecciones, cuatro años sin hacer nada en Gamonal y ahora deprisa y corriendo haciendo obras sin ninguna planificación para presentarse ante los vecinos. Lo más grave es ver cómo sigue engañando y dejando marrones para el próximo gobierno”.

