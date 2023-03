Blasco entrega su acta pero seguirá como concejal no adscrita en el Ayuntamiento hasta el pleno

La exportavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Burgos, Carolina Blasco, registró hoy su renuncia al acta de concejal en el consistorio burgalés para que “a la mayor brevedad” pueda hacerse efectiva ante el Pleno, una vez que informó de su baja en el partido.

Sin embargo, según explicó a los medios de comunicación en la puerta del Consistorio, el PP decidió presentar ayer un escrito en el que “le expulsan” del Grupo municipal Popular, lo que provoca, dijo, que pase a ser “concejal no adscrita en este momento”, hasta que “tome cuenta el Pleno” y precisó que “hasta ese momento es cuando se concretaría mi no pertenencia ya de forma definitiva al Ayuntamiento de Burgos”.

“Yo no he tenido conocimiento de este escrito de expulsión”, lamentó, al tiempo que manifestó que “existía la disyuntiva de poder seguir con normalidad, sin intervenir en una situación de consenso total y absoluta con el Grupo municipal Popular, que era lo que desde el primer momento pretendía, consensuando con ellos mi sustitución en las comisiones, para lógicamente dejarles a ellos todo el protagonismo de esta última fase”.

Por tanto, Blasco calificó esta situación de “complicada” e “innecesaria totalmente”. “Creía que las cosas se podían hacer de una forma razonada, de una forma razonable y creía que además por respeto lo merecía”, lamentó, al tiempo que indicó que “he estado mucho tiempo trabajando solo y exclusivamente para el Partido Popular, solamente pensando en el Partido Popular y me parecía que esto se podía resolver de una forma coherente y de una forma razonable”.

Sin embargo, manifestó que “ellos han entendido que no es así” y “me han llevado a la condición de no adscrita” y, explicó, “ahora, según el secretario general me informa, tengo el derecho pero también la obligación de acudir a las comisiones, a los consejos de administración a las que se me seguirá convocando durante todo este tiempo”.

Según reconoció, se trata de “una situación desagradable” y que entendió que “se podía haber evitado perfectamente”. “No tiene absolutamente ningún sentido”, exclamó, porque, según declaró: “Yo no tengo ningún interés en entrar en una guerra con los que hasta ahora han sido mis compañeros y a los que evidentemente quiero seguir respetando pero ni siquiera este escrito de renuncia se me ha notificado, ni siquiera una llamada”, manifestó.

Left4:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Asimismo, criticó al presidente del PP de Burgos, Borja Suárez, quien recordó Blasco, “las palabras del otro día diciendo que tendríamos una conversación”. “Es evidente que era solamente de cara a la galería”, recriminó, al tiempo que apuntó que “a partir de ese momento tampoco han tenido interés en tener ninguna conversación conmigo”.

Blasco reconoció sentirse “muy traicionada” porque “son muchos años a disposición de este proyecto, he dejado de lo mío y he dejado de mis intereses ahora hasta el último momento para seguir defendiendo el proyecto del Partido Popular al que me había comprometido mientras ellos estaban ya en una situación total de precampaña”.

“Forma precipitada y dañina”

Left5:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“Esto no tiene ningún sentido porque justamente si no se piensa se consigue el efecto contrario de lo que se propone”, advirtió, al tiempo que apuntó que “le hubiera parecido muchísimo más razonable en lugar de actuar de esta forma precipitada, de esta forma dañina, de esta forma en la idea de mostrar la verdad que no sé muy bien qué, pues al final acaban echando piedras contra su propio tejado”, dijo.

Porque, según agregó que “hubiera sido más razonable que yo, tal y como dije, me hubiera retirado con total libertad para empezar a trabajar en otro proyecto, en lugar de tener que estar en esta situación, que al final es incómoda para mí y, sobre todo, también para ellos porque no tiene mucho sentido”.

En este sentido, Blasco insistió en que ella “hasta el último momento” se va a mantener “en una posición de cordialidad en la medida que ellos quieran” porque entendió que tanto el PP como ella tienen “un objetivo común” que es, dijo, “demostrar a la ciudad que el gobierno de Daniel de la Rosa no es bueno para esta ciudad, que es un gobierno paralizante y creo que en ese objetivo común debiéramos de concurrir”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Finalmente, Carolina Blasco expresó que su deseo de renunciar “de forma definitiva” al acta de concejal se haga realidad “a la mayor brevedad” para, afirmó, “poder tener y sentirme ya con total libertad para tu poder tomar otras decisiones que para mi”, al tiempo que alentó de que “ deben ser ya inmediatas”.