Blasco asegura que el presupuesto del ayuntamiento de Burgos es "el de la repetición y el retraso”

La portavoz del Grupo municipal Popular del Ayuntamiento de Burgos, Carolina Blasco, aseguró hoy que “nos encontramos ante el presupuesto de la repetición y el retraso”, tras conocer el borrador de las cuentas en una reunión celebrada en Alcaldía. Blasco calificó el encuentro como “un escaparate” del bipartito para “utilizar a la oposición como figurantes”, a la vez que lamentó que no se haya facilitado el documento de manera previa a los grupos de la oposición para que hubiesen podido trasladar dudas o aportaciones durante el encuentro.

Para la edil popular, el documento aportado por el equipo de Gobierno es “el claro ejemplo de la precipitación y la falta de respeto” que caracteriza al PSOE y Cs. “El bipartito sigue actuando como una apisonadora y lo peor es que no sabe dónde está ni hacía dónde va”, subrayó. “Esto se demuestra porque ni saben cuál es la ejecución del presupuesto actual ni toman medidas en un contexto en el que están en riesgo ingresos de 10 millones de euros del impuesto sobre plusvalías, y les da igual”, sostuvo.

Tras este primer contacto, el Grupo Municipal Popular confirmó “sus peores presagios”. “Burgos padece una coalición de gobierno que tiene muchas dificultades para gestionar lo ordinario y que ahora se encuentra con una situación extraordinaria, que pretende desconocer dando una patada hacia adelante al presupuesto que estaba tramitando”, manifestó.

Blasco explicó que las cuentas incrementan el gasto corriente sin que eso tenga reflejo en una mejora de los servicios mientras que recoge las inversiones que se llevan vendiendo y repitiendo en los últimos años y que ahora vuelven a incluirse evidenciando el retraso en todas ellas. En cuanto al endeudamiento municipal y a pesar del contexto actual, la portavoz municipal del PP explicó que cada vez se amortiza menos deuda, pasando de los 20 millones de euros anuales que se amortizaban en el anterior mandato a 5,7 millones, “en un contexto de inflación en el que no tiene ningún sentido no destinar más dinero a la amortización de deuda ante el riesgo de subidas de tipos de interés”.

Inversiones

Respecto al capítulo de inversiones, Blasco insistió en que se trata de las mismas que lleva prometiendo el PSOE los últimos dos años y que deberían haber sido una realidad en 2021. Pese a ello, lamentó que vuelven a figurar en el nuevo presupuesto las inversiones del centro cívico de Fuentecillas, las piscinas de ‘El Plantío’, el polideportivo de San Pedro y San Felices y o los polígonos “en donde se debiera estar en la quinta fase de Alcalde Martín Cobos y la realidad es que la cuarta ni siquiera está materializada”.

Mención aparte hizo del mercado provisional de plaza de España, tras confirmar el alcalde que no se licitará este año, “en un nuevo incumplimiento de su palabra”, criticó. “Lo peor es que el próximo año se prevé una partida de 500.000 euros en el presupuesto para esta dotación, frente a los 850.000 euros que se precisan, lo que pone de manifiesto la tibia respuesta del alcalde por este proyecto, que tiene más problemas que soluciones”, dijo.

Carolina Blasco mostró su preocupación por el hecho de que el bipartito “desconozca la ejecución presupuestaria del tercer trimestre” ya que “es necesario saber qué se va a ejecutar antes de que acabe el año para abordar el próximo presupuesto”, indicó. Según las estimaciones del Grupo municipal Popular, de los 42 millones de euros de inversión en 2021, en tercer trimestre solo se ha ejecutado un 20 por ciento, el equivalente a unos 9 millones de euros.

Vinculado a esto, lamentó que el bipartito no prevea un III Plan de Crisis para el próximo año, teniendo en cuenta que las perspectivas económicas son “poco halagüeñas”. “El gobierno socialista no apuesta por quienes más dificultades tendrán el próximo año”, dijo. El único aspecto positivo, destacó Blasco, es “el reconocimiento por parte de Daniel de la Rosa de su fracaso en los distritos y el compromiso arrancado por el PP para que se adicione el presupuesto de las inversiones no ejecutadas en los distritos y así no se pierda un solo euro de las mismas”.

