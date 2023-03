Blasco asegura que entregará su acta de concejal pero advierte al PP: “Los tiempos los marco yo”

La todavía concejal en el Ayuntamiento de Burgos, Carolina Blasco, aseguró hoy que entregará su acta de concejal pero advirtió al presidente del Partido Popular (PP) de Burgos, Borja Suárez, de que los tiempos los marca ella. "Los tiempos los marco yo”, dijo, en alusión a la petición realizada ayer después de que ésta hiciera este ofrecimiento al partido, una vez que anunció cesar su militancia y dejar la puerta abierta a presentarse a las elecciones municipales bajo las siglas de una nueva opción política.

Blasco, quien convocó a los medios de comunicación en la plaza Mayor, junto a la puerta del Ayuntamiento de Burgos, aseveró que “no me voy a quedar con ningún acta”. “Lo dije pero lo que es ridículo es que me pidan y me exijan el acta, y me dejen fuera del grupo en una situación en la que ellos mismos me han llevado a concejal adscrita”, relató, y se preguntó “¿Cuánto voy a estar en esta situación?”, a lo que se respondió: “Uno o dos días como mucho, pero lógicamente los tiempos los manejo yo”.

Además, entendió que las declaraciones realizadas ayer por Suárez le parecieron “desafortunadas” y reconoció que “le sentaron bastante mal”, sobre todo, cuando aseguró haberse enterado por la prensa de las intenciones de Carolina Blasco. “Yo ayer no dije que me presentaba”, insistió, al tiempo que manifestó que “yo ayer dije que una de las cosas de las que yo me enteré a través de la prensa es de que Cristina Ayala iba a ser la candidata a la alcaldía por el Partido Popular, con lo cual imagino que lo lógico es querer un planteamiento equitativo y de igual a igual”, consideró. “La verdad es que me parecieron desafortunadas y me sentaron mal las declaraciones”, reconoció.

En esta línea, Blasco consideró que “ayer inicié un marco de acuerdo para hacer las cosas de forma razonable, en interés, en beneficio de todos, el mío propio y también el suyo”, al tiempo que sostuvo que “dije que había venido defendiendo durante muchísimo tiempo al Partido Popular y creo que no me merecía esto”. “La verdad es que me sentaron mal las declaraciones”, reiteró.

Asimismo, Blasco calificó de “penoso” que, según relató, “en tanto que en una rueda de prensa estoy haciendo el planteamiento y poniendo a disposición mi acta, mientras tanto se llamara a todos los concejales”. “Esto no es cuestión de decir quién llegó el primero o quién llegó el último. Yo creo que las cosas hay que hacerlas con más normalidad, que nos debemos respeto los unos a los otros y me pareció una puesta en escena que no me gustó absolutamente nada”, apuntó.

Tras lamentar que esta “no es la forma que yo quiero para abordar la relaciones para el futuro”, dijo que “lo que no puedo es ir con un tirachinas si los demás van con una recortada”. “Lo que no voy a hacer es mañana después de la rueda de prensa, salir corriendo”, dijo, al tiempo que aseveró que “por supuesto que voy a entregar mi acta” ya que dejó claro que “no tengo ningún interés en seguir defendiendo los intereses del Partido Popular”.

Acerca del PP, Carolina Blasco arremetió contra esta formación política de la que dijo que “en este momento creo que tiene que replantearse la forma de hacer las cosas”, al tiempo que aseguró que ella “va a seguir de la misma forma, a pesar de los ataques que he tenido durante todo este tiempo, injustificados y además explícitos”.