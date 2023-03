Blanco conoce de primera mano el proyecto de Down Burgos, desarrollado a lo largo de casi cuatro décadas

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha conocido de primera mano el proyecto que desarrollo desde hace casi cuatro décadas la Asociación Down Burgos.

Blanco ha aprovechado su presencia en la capital burgalesa para desplazarse hasta la sede que el colectivo tiene en el paseo Pisones, donde ha sido recibida por los responsables del mismo.

La Asociación Down Burgos es un colectivo sin ánimo de lucro que agrupa a familias que tienen entre sus miembros a personas que presentan discapacidad intelectual y en particular a aquellas con síndrome de Down A lo largo de su trayectoria, ha conseguido varias acreditaciones en sistema de mejora continua y desarrollo diferentes iniciativas encaminadas a mejorar la calidad de vida de los usuarios y sus familias.

Su fin último es la consecución de autonomía suficiente para que estas personas puedan decidir sobre sus vidas, por lo que se marcan itinerarios personalizados en función de las necesidades de cada una de ellas.

SERVICIOS

Entre sus servicios, figuran labores de diagnóstico y orientación , atención temprana, apoyos en la etapa escolar, promoción de la autonomía personal, asistencia personal, apoyo a las familias o inserción laboral.

La Asociación Down Burgos, que cuenta en su haber con numerosos reconocimeintos locales, regionales y nacionales, da cobertura en cuatro centros y posee además dos viviendas para el aprendizaje.